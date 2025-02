Ubisoft+ Classics - tańszy plan dostępny w niższej cenie. Za grosze zagramy w serie Assassin's Creed i Far Cry

Na rynku mamy obecnie całkiem sporo różnych usług, które w ramach swojego abonamentu dają nam dostęp do określonej przez twórców bazy gier. Jednym z popularniejszych rozwiązań z tego segmentu jest Xbox Game Pass. Aby zachęcić potencjalnych użytkowników do skorzystania z danej usługi, często stosuje się okresowe promocje, dzięki którym można przetestować ją w niższej cenie. Tym razem na taki ruch zdecydowała się firma Ubisoft.

Subskrypcja Ubisoft+ Classics jest obecnie dostępna w bardzo obniżonej cenie. Jednak z promocji możemy skorzystać tylko przez ograniczony czas.

Na początku 2024 roku cała usługa Ubisoft+ została przebudowana. Zamiast dwóch dość drogich planów (odpowiednio 59,90 i 69,90 zł) otrzymaliśmy dwa bardziej zróżnicowane. Pierwszy pod nazwą Classics oferował kilkadziesiąt wybranych produkcji na pecety i był przeszło dwukrotnie tańszy. Z kolei droższy wariant Premium dawał dostęp do pełnej bazy tytułów, a przy tym oferował dużo więcej możliwości. Omawiana dziś promocja dotyczy pierwszej opcji, której cena aż do 8 sierpnia 2024 roku została zmieniona z 33,90 na 5 zł (link).

W tej naprawdę niskiej kwocie możemy liczyć dokładnie na 51 produkcji, wśród których znajdziemy serie takie jak Assassin's Creed, Far Cry, czy też Watch Dogs. Pełną listę dostępnych gier z tego planu znajdziemy pod tym adresem. Na dodatek, jeśli zechcemy zakupić jakiś tytuł z tej puli, to spotkamy się z 20% zniżką. Mamy więc całkiem dobrą okazję, aby przetestować to, co tańsza propozycja w usłudze Ubisoft+ ma do zaoferowania, a przy okazji sprawdzić, czy danej gry nie można nabyć nieco taniej.

