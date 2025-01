Subskrypcja Ubisoft+ dostępna do wypróbowania za darmo przez 7 dni. W ofercie serie gier Assassin's Creed, Far Cry czy Rayman

Nadarzyła się właśnie bardzo dobra okazja, żeby ponownie zagrać w tytuły od francuskiego producenta Ubisoft. W subskrypcji Ubisoft+ - podobnej w działaniu do znanego wszystkim Xbox Game Pass - otrzymujemy możliwość uruchomienia każdej gry, jaka została wydana do tej pory przez to przedsiębiorstwo. Normalnie cena abonamentu jest dość wysoka, albowiem wynosi aż 59,90 zł, jednak udostępniona została właśnie możliwość przetestowania usługi przez okrągły tydzień.

Ubisoft powraca ze swoją ograniczoną czasowo promocją, która pozwala wypróbować abonament usługi Ubisoft+ przez tydzień. Bez żadnych opłat możemy więc zagrać w sporo znanych hitów. Jednak aby skorzystać z okresu próbnego, trzeba mieć na uwadze, że nie będzie on dostępny bez końca.

We wrześniu 2019 roku na komputerach osobistych zadebiutowała subskrypcja Uplay+, która na tamten czas oferowała dostęp do biblioteki gier Ubisoftu w kwocie 14,99 euro. Trochę ponad rok później usługa nazywała się już Ubisoft+ i ogłoszono, że niebawem będzie możliwość zagrania w tytuły z abonamentu w usługach oferujących granie w chmurze (Amazon Luna i Google Stadia). Z czasem następowała ekspansja do kolejnych usług i platform. Dziś dzięki subskrypcji mamy dostęp do dokładnie 161 tytułów. Wśród nich znajdziemy takie serie gier jak: Anno, Watch Dogs, The Settlers czy tytułowe Assassin's Creed. Mimo że Ubisoft od czasu powstania usługi oferował promocyjne okresy próbne, to zawsze były one ograniczone czasowo. Nie inaczej sprawa wygląda i tym razem.

W celu skorzystania z 7-dniowego okresu próbnego musimy udać się na tę stronę. Następnie tworzymy nowe konto lub logujemy się na istniejące i podajemy numer karty płatniczej. Ważne jest, aby przed końcem darmowych dni anulować abonament, żeby nie ponieść dodatkowych kosztów. Aktualna oferta jest ważna tylko do 21 czerwca tego roku, więc mamy jeszcze chwilę czasu, aby ją aktywować. Warto skorzystać z promocji w okresie, kiedy autentycznie będziemy mieli czas, aby móc swobodnie zagrać. Tytułów jest całkiem sporo, w związku z tym każdy powinien znaleźć coś dla siebie.

Źródło: Ubisoft