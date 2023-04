Ubisoft+ Multi Access oficjalnie debiutuje na konsolach Xbox jako dodatkowy abonament obok Game Passa

Od dłuższego czasu w sieci pojawiały się informacje o rozszerzeniu abonamentu Ubisoft+ na inne platformy. W zeszłym roku na konsoli PlayStation 5 pojawiła się usługa Ubisoft+ Classics, w której możemy znaleźć szereg klasycznych produkcji Ubisoftu. Jednocześnie co jakiś czas pojawiały się nieoficjalne doniesienia o wprowadzeniu pełnej wersji Ubisoft+ na konkurencyjnych konsolach Xbox. Dzisiaj francuski wydawca w końcu potwierdził krążące od dawna informacje. Ujawniono również cenę abonamentu - trzeba przyznać, że w połączeniu z Xbox Game Pass Ultimate robi się z tego już całkiem niezła suma.

Ubisoft+ Multi Access trafia właśnie na konsole Xbox One oraz Xbox Series. Miesięczna cena abonamentu wynosi 69,99 złotych.

Ubisoft+ Multi Access to rozszerzona wersja abonamentu Ubisoftu, która umożliwia korzystanie z gier francuskiego wydawcy zarówno na PC jak również konsolach Xbox One / Xbox Series. Warto jednak podkreślić, że Ubisoft+ Multi Access na konsolach Xbox nie jest częścią abonamentu Game Pass (Ultimate). Cena pakietu wynosi z kolei 69,99 złotych miesięcznie, zatem w połączeniu np. z Xbox Game Pass Ultimate (54,99 złotych) robi się nam już całkiem solidna suma za dostęp do pokaźnej liczby gier.

Xbox dołącza do planu Ubisoft+ Multi Access w wybranych regionach!



Ubisoft+ Multi Access daje dostęp m.in. do większości gier z serii Assassin's Creed (w pełnych wersjach ze wszystkimi dodatkami), Far Cry czy Watch Dogs. Oczywiście w produkcjach międzygeneracyjnych będzie możliwość wyboru wersji natywnej dla konsol Xbox Series. Poniżej prezentujemy jeszcze pełną listę gier dostępnych na konsolach Xbox w ramach Ubisoft+ Multi Access. Warto jeszcze dodać, że obecnie nie ma żadnej oferty promocyjnej czy okresu próbnego, w którym można sprawdzić tymczasowo abonament Ubisoftu. Decydując się na usługę, od razu ponosimy pierwszą opłatę.

Lista gier dostępnych w Ubisoft+ Multi Access (konsole Xbox):

Anno 1800 (Xbox Series X|S only)

Assassin's Creed Rogue Remastered

Assassin's Creed IV: Black Flag (includes Assassin's Creed Liberation)

Assassin's Creed Unity (Gold Edition)

Assassin's Creed Valhalla (Ultimate Edition)

Assassin's Creed Chronicles: China, India, and Russia

Assassin's Creed III Remastered

Assassin's Creed Odyssey (Deluxe Edition)

Assassin's Creed Origins (Gold Edition)

Assassin's Creed Syndicate (Gold Edition)

Assassin's Creed: The Ezio Collection

Battleship

Boggle

Child of Light (Gold Edition)

Family Feud

Far Cry Primal (Deluxe Edition)

Far Cry 3: Blood Dragon (Classic Edition)

Far Cry 3 (Classic Edition)

Far Cry 4 (Gold Edition)

Far Cry 5 (Gold Edition)

Far Cry 6 (Gold Edition)

Far Cry: New Dawn (Deluxe Edition)

Fighter Within

For Honor

Ghost Recon Breakpoint (Ultimate Edition)

Ghost Recon Wildlands (Ultimate Edition)

Grow Up

Hungry Shark World

Immortals Fenyx Rising (Gold Edition)

Jeopardy!

Monopoly Plus

Monopoly Madness

Rabbids Invasion: The Interactive TV Show (Gold Edition)

Rabbids Party of Legends

Rainbow Six Extraction

Rainbow Six Siege (Deluxe Edition)

Rayman Legends

Riders Republic

Risk

Risk: Urban Assault

Scott Pilgrim vs. The World: The Game

Scrabble

Shape Up (Gold Edition)

South Park: The Fractured But Whole (Gold Edition)

South Park: The Stick of Truth

Starlink: Battle for Atlas (Deluxe Edition)

Steep

The Crew (Ultimate Edition)

The Crew 2

The Division (Gold Edition)

The Division 2

Trackmania Turbo

Transference

Trials Fusion

Trials of the Blood Dragon

Trials Rising (Gold Edition)

Trivial Pursuit Live

Trivial Pursuit Live 2

UNO (Ultimate Edition)

Valiant Hearts: The Great War

Watch Dogs (Complete Edition)

Watch Dogs 2 (Gold Edition)

Watch Dogs: Legion (Deluxe Edition)

Wheel of Fortune

Zombi

