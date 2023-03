Microsoft rezygnuje z promocji na Game Passa za 4 zł. Gigant wydał oświadczenie w tej sprawie

Usługa Game Pass w ostatnich latach zrewolucjonizowała podejście do gier. Dzięki niej mnóstwo graczy niemal za pół darmo uzyskało dostęp do biblioteki z wieloma świetnymi tytułami. Co więcej, to właśnie Game Pass w dużej mierze przyczynił się do niezłej sprzedaży konsol Xbox obecnej generacji. O ile jednak do tej pory wielką zaletą tej usługi była bardzo niska cena wejścia, to jednak teraz wydaje się, że za dostęp do biblioteki gier trzeba będzie płacić pełną cenę.

Co tu dużo mówić - kończy się era taniego Game Passa. Trzeba przyznać, że Microsoft i tak bardzo długo oferował dostęp do biblioteki gier za pół darmo.

W weekend pojawiło się mnóstwo doniesień od nowych graczy, którzy nie byli w stanie rozpocząć subskrypcji w dotychczasowej cenie 4 zł. Jak się okazuje, nie jest to błąd. Pojawiło się nawet oficjalne oświadczenie Microsoftu w tej sprawie, które brzmi następująco: "Zrezygnowaliśmy z naszej poprzedniej oferty wprowadzającej do Xbox Game Pass Ultimate i PC Game Pass. Oceniamy różne promocje marketingowe dla nowych członków w przyszłości". Jak więc widać, definitywnie kończy się era taniego Game Passa, choć możliwe, że za jakiś czas gigant będzie chciał przekonać do siebie nowych użytkowników w inny sposób.

Kiedyś...

...i aktualnie

Trzeba uczciwie przyznać, że Game Pass w miesięcznej (a czasem nawet 3-miesięcznej) cenie zaledwie 4 zł był nawet więcej niż świetną ofertą. Niektórzy nawet masowo zakładali wiele kont w usłudze Microsoftu, byle tylko skorzystać z taniego dostępu do tak rozległej biblioteki gier. Nie ma się więc co dziwić, że gigant postanowił zrezygnować z promocji. Pytanie tylko, jak standardowa opłata wpłynie na liczbę subskrybentów? Możliwe, że część z nich zrezygnuje z opłacania abonamentu, jednak z drugiej strony amerykański producent najprawdopodobniej chciałby, by inwestycja w Game Pass zaczęła przynosić zyski, zwłaszcza że jeszcze w tym roku do usługi trafi m.in. Starfield, Forza Motorsport czy Redfall.

Źródło: The Verge, Łowcy Gier