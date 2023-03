Xbox planuje uruchomienie własnego sklepu z grami na systemach Android i iOS. Znamy przypuszczalną datę premiery aplikacji

Phil Spencer, CEO działu Microsoftu odpowiedzialnego za gry, udzielił ostatnio wywiadu dla Financial Times, z którego wynika, że amerykańska firma przygotowuje własny sklep z grami na systemy Android oraz iOS. Ma to być między innymi efekt regulacji Unii Europejskiej, które nakazują udostępnienie użytkownikom tych platform alternatywnych źródeł instalacji oprogramowania. Pojawiła się także przypuszczalna data premiery aplikacji.

Phil Spencer zapowiedział uruchomienie sklepu Xboksa na platformach z systemami Android i iOS. Jako datę jego debiutu wymienia się wstępnie 6 marca 2024 roku. Premiera aplikacji ma zwiększyć konkurencyjność na rynku.

Przedstawiciel Microsoftu stwierdził, że firma przygotowuje się na dzień, w którym nowe regulacje UE w pełni wejdą w życie. Postrzega to jako szansę na dotarcie do szerszego grona klientów. Sklep ma oferować treści pochodzące zarówno od samego Xboksa, jak i podmiotów trzecich, a także cechować się integracją z pozostałymi platformami. Można zatem zakładać, że przynajmniej w przypadku niektórych produkcji możliwe będzie przeniesienie postępu rozgrywki. Phil Spencer nie po raz pierwszy deklaruje się jako zwolennik szerszego otwarcia poszczególnych platform sprzętowych. Podejście to ma przynajmniej częściowe przełożenie na realne działania Microsoftu, który nie prowadzi tak ścisłej polityki dotyczącej ekskluzywności poszczególnych tytułów, jak robi to Sony.

Dostarczenie aplikacji Xboksa na urządzenia systemami Android i iOS ma być możliwe dzięki wdrożeniu "Aktu o rynkach cyfrowych" (Digital Markets Act), który zakłada ograniczenie swobody działania tak zwanych "strażników dostępu", uniemożliwiających dostarczanie oprogramowania ze źródeł innych niż oficjalne. Choć największe firmy bronią takiego rozwiązania, argumentując, że sprzyja ono bezpieczeństwu użytkowników, to należy zaznaczyć, że korzystanie z alternatyw nie będzie w żaden sposób obowiązkowe. Kwestia ta pozostanie w gestii samych użytkowników i może sprzyjać rozwojowi konkurencji, na której zazwyczaj zyskują sami konsumenci. Datą graniczną dostosowania się do nowych regulacji przez Google i Apple jest 6 marca 2024 roku, więc to prawdopodobnie wtedy najwcześniej sklep Xboksa będzie mógł pojawić się na urządzeniach z Androidem oraz iOS.

Źródło: Video Games Chronicle