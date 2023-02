W jakim tempie użytkownicy systemów iOS i Android przesiadają się na nowe wersje? Różnica jest kolosalna

Kwestia aktualizacji systemu operacyjnego dla urządzeń mobilnych to temat rzeka. Android to system, z którego korzysta wielu producentów i ścieżka aktualizacji platformy jest przez to utrudniona. Największy konkurent Androida, czyli iOS, to system, który wydawany jest na zaledwie kilkanaście modeli smartfonów, przez co ma o wiele lepszy czas adopcji. Ta oczywista dysproporcja między iOS-em a Androidem jest jednak na tyle duża, że nie sposób o niej nie wspomnieć.

Po 5 miesiącach od wydania 72% wszystkich urządzeń korzysta z iOS 16. Po 5 miesiącach od wydania Androida 13 ma zainstalowane tylko 5,2% urządzeń.

Na swojej stronie dla deweloperów Apple udostępnia dane dotyczące wdrażania najnowszego sytemu dla iPhone'a. Po 5 miesiącach od wydania aż 81% wszystkich urządzeń wprowadzonych w ciągu ostatnich czterech lat korzysta z iOS 16. Udział tej wersji systemu iOS na wszystkich urządzeniach, niezależnie od tego, kiedy zostały wydane to 72%. Najnowsza aktualizacja oprogramowania urządzenia jest dostępna na telefonach iPhone 8 i nowszych, w tym na flagowej serii iPhone 14.

Również Google opublikował, za pośrednictwem Android Studio, zaktualizowane dane dotyczące mobilnych wersji swojego systemu operacyjnego na urządzeniach na całym świecie. Android 13, po 5 miesiącach od jego wydania, jest obecny na 5.2% urządzeń z systemem operacyjnym firmy. Dość niska liczba, napędzana głównie przez wiele nowych smartfonów, które pojawiły się na rynku w ostatnich miesiącach, już zaktualizowanych do najnowszej dostępnej wersji Androida.

Mimo wszystko proces wdrażania nowego Androida przebiega sprawniej niż w ostatnich latach. Google czy Samsung znacznie przyspieszyli wydawanie aktualizacji na swoje urządzenia, dzięki czemu szybciej trafiają one do użytkowników. Apple udostępnia aktualizacje systemu dla swoich urządzeń przez 6-7 lat, a na dodatek robi to szybko i sprawnie. Ponadto aktualizacje bezpieczeństwa są wydawane nawet dla prawie 10-cio letniego iPhone 5s (ostatnia z 23 stycznia tego roku). Należy pamiętać, że przez brak nowych łatek, czy to dotyczących bezpieczeństwa, czy też nowych funkcji, telefon nie tylko się starzeje, ale też robi się coraz bardziej niebezpieczny dla użytkownika i jego prywatności czy danych.

Źródło: Apple, 9to5Google