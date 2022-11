Smartfony Samsung z rodziny Galaxy S20 oraz Note20 otrzymują już aktualizację z systemem Android 13 i One UI 5.0

Przy okazji premiery systemu Android 13, Samsung obiecywał znaczące przyspieszenie procesu aktualizacji swoich urządzeń. W przypadku najnowszej aktualizacji, smartfony koreańskiego producenta oprócz samego systemu Android 13 otrzymają także najnowszą wersję autorskiej nakładki One UI 5.0. Wygląda na to, że firma stara się dotrzymać słowa, ponieważ kolejne modele otrzymują właśnie komunikaty o dostępnej aktualizacji. U nas w redakcji również pojawiły się stosowne komunikaty.

Właściciele smartfonów Samsung Galaxy z rodziny S20 oraz Note20 powinni sprawdzić w ustawieniach czy jest już dostępna aktualizacja do systemu Android 13 oraz nakładki One UI 5.0.

Przyznam, że tym razem Samsung zaskoczył jeśli chodzi o aktualizację do systemu Android 13 oraz nakładki One UI 5.0. Możliwość pobrania nowej wersji OS pojawiła się zarówno u mnie (Galaxy Note20 Ultra) jak również u Eweliny (S20 Ultra). To spore przyspieszenie względem aktualizacji do Androida 12 i One UI 4.0, gdzie możliwość pobrania pojawiła się bodaj w styczniu tego roku (w wersji od operatorów). Tak więc jeśli posiadacie modele z rodziny Galaxy S20 oraz Note20 (zarówno z wolnej sprzedaży jak i od operatorów) to możecie sprawdzić, czy u Was również pojawia się możliwość aktualizacji. Do pobrania jest paczka o rozmiarze nieco 2 GB.



Informacja o aktualizacji w modelu Samsung Galaxy Note20 Ultra

Przy okazji premiery Androida 13 dla smartfonów Samsung z rodzin Galaxy S20 oraz Galaxy Note20 należy przypomnieć, że to będzie już ostatnia duża aktualizacja dla tychże modeli. W przypadku serii Galaxy S na Androida 14 będą mogli liczyć posiadacze przynajmniej rodziny Galaxy S21. W przypadku Galaxy Note to definitywny koniec, jako że marka została wchłonięta przez modele Galaxy S Ultra (Galaxy S21 Ultra, S22 Ultra itd...).



Informacja o aktualizacji w modelu Samsung Galaxy S20 Ultra

Źródło: Samsung, PurePC