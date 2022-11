Samsung Galaxy S23 z układem Snapdragon 8 Gen 2? Informator sugeruje, że nie będzie to zwykła wersja SoC-u

Samsung Galaxy S23 zadebiutuje za 4 miesiące, ale przecieków o nowej serii mamy już całą masę. Wiemy na przykład, że wzorem poprzedników, seria S23 będzie oferować 3 modele (podstawowy, Plus i Ultra), a także, że ekrany tych konstrukcji będą mierzyły odpowiednio 6,1," 6,6" i 6,8". Wygląda też na to, że nowe Galaktyki będą miały nieco grubsze ramki wokół wyświetlaczy (o ok. 1 mm, ale zawsze). Pewnikiem (do tej pory) była też obecność układu Snapdragon 8 Gen 2. Jak się jednak okazuje, smartfon ma otrzymać jeszcze lepszy SoC.

Znany informator branżowy twierdzi, iż seria Samsung Galaxy S23 otrzyma podkręconą wersję układu Snapdragon 8 Gen 2. Wiele wskazuje na to, że będzie to wręcz Snapdragon 8+ Gen 2.

O tym, czego dokładnie można spodziewać się po układzie mobilnym Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 dowiedzieliśmy się w zeszłym tygodniu, podczas jego oficjalnej prezentacji. Dość oczywistym wydawało się, że ta flagowa konstrukcja trafi do nadchodzących smartfonów z serii S23. Jak donosi jednak jeden z branżowych informatorów (Ice Universe), w nowych Galaktykach pojawi się SoC o innym (podkręconym?) taktowaniu rdzeni procesora i układu graficznego.

Samsung’s special edition Snapdragon 8 Gen 2 (we don’t know its official name yet) CPU 3.2GHz→3.36GHz. Surprisingly, the GPU is also increased from 680MHz to 719MHz — Ice universe (@UniverseIce) November 18, 2022

Zgodnie z informacjami Ice Universe'a, najmocniejszy rdzeń procesora Snapdragon 8 Gen 2 (Cortex X3) zostanie w nowych Galaktykach podkręcony z 3.2 GHz do 3.36 GHz. Także układ graficzny (Adreno 740) ma cechować się taktowaniem zwiększonym z 680 MHz do 719 MHz. Wygląda więc na to, że w nadchodzących Samsungach pojawi się albo podkręcona wersja układu Snapdragon 8 Gen 2, albo wręcz niezapowiedziany jeszcze układ Snapdragon 8+ Gen 2. Zwykle układy z Plusem wychodziły jakiś czas po premierze układów podstawowych. Teraz wygląda na to, że debiut układu z Plusem może zbiec się właśnie z debiutem flagowych Galaktyk.

Źródło: Ice Universe