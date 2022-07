Samsung Galaxy S22 FE nie ujrzy światła dziennego. Producent woli zwiększyć produkcję innego flagowego modelu

Zarówno Samsung Galaxy S20 FE jak i Galaxy S21 FE to jedne z najbardziej udanych smartfonów koreańskiego giganta. W końcu to pełnoprawne flagowce, które po licznych obniżkach cenowych nadal pozostają świetnymi opcjami w swoim segmencie. Nic dziwnego, że dopisek FE kojarzy się konsumentom bardzo pozytywnie, jednak wszystko wskazuje na to, że w tym roku możemy zapomnieć o takim modelu. Samsung Galaxy S22 FE niestety nie ujrzy światła dziennego.

Firma planowała wyprodukowanie 3 mln sztuk smartfona Galaxy S22 FE, jednak w aktualnej sytuacji włodarze Samsunga nie będą podejmować takiego ryzyka. Moce produkcyjne mają zostać przerzucone na flagowego Galaxy S22 Ultra.

Powody rezygnacji z tego smartfona są dosyć oczywiste - cały świat zmaga się z problemami niedoborów podzespołów i nawet taki producent jak Samsung musi dostosować się do nowej rzeczywistości. Firma planowała wyprodukowanie 3 mln sztuk smartfona Galaxy S22 FE, jednak w aktualnej sytuacji jej włodarze nie będą podejmować takiego ryzyka. Moce produkcyjne mają zostać przerzucone na flagowego Galaxy S22 Ultra, który rozszedł się już w 10 mln sztuk i nadal cieszy się ogromną popularnością.

Niniejsze wieści z pewnością stanowią cios dla tych, którzy oczekiwali kolejnego rozsądnie wycenionego flagowca od Samsunga. Dobra wiadomość jest jednak taka, że seria Fan Edition rzekomo nie została skreślona i model Galaxy S23 FE już doczeka się swojej premiery. Pozostaje mieć tylko nadzieję, że z biegiem czasu sytuacja z podzespołami ulegnie poprawie i producenci nie będą musieli zmieniać swoich planów.

Źródło: GSMarena