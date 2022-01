Test Samsung Galaxy S21 FE 5G – udany, kompletny, lecz przewidywalny smartfon z Androidem 12 i One UI 4.0

W październiku 2020 roku opublikowaliśmy dla Was test smartfona Samsung Galaxy S20 FE, który w momencie debiutu kosztował 3399 zł. W swojej kategorii cenowej urządzenie było bliskie ideału i cieszyło wszechstronnym aparatem głównym, płynnością, świetnym silnikiem wibracyjnym, modemem 5G, donośnymi głośnikami stereo oraz długim czasem pracy na jednym ładowaniu akumulatora. To jedno z częściej polecanych urządzeń, które nieprzerwanie przewija się w naszym materiale oceniającymi smartfony z różnych kategorii cenowych. Producent postanowił iść za ciosem i opracował następcę. Samsung Galaxy S21 FE 5G, bo tak nazywa się urządzenie, trafiło do nas na testy, które właśnie dobiegły końca. Sęk w tym, że zmiany, jakie zaszły względem poprzednika mogą okazać się niewystarczające.

Autor: Marcin Karbowiak

Jak zapewne większość z Was zdążyła już zauważyć, Samsung Galaxy S21 FE 5G bazuje na designie ostatniego flagowca producenta, modelu Galaxy S21 5G. Urządzenie z dopiskiem „Fan Edition”, jak sama nazwa wskazuje, jest zarezerwowane dla fanów marki, a przynajmniej tego chce Samsung. Nie jestem jednak do końca pewny tego, czy mogę polecić go jako potencjalnie dobry zakup. Nie zrozumcie mnie źle... Samsung Galaxy S21 FE 5G to udane urządzenie, które spełniło większość moich wymagań. Płynna praca, stabilność, bardzo dobry setup fotograficzny oraz perfekcyjne wykonanie potrafią do siebie przekonać, natomiast zmiany względem bezpośredniego poprzednika są mizerne. Obecność Galaxy S20 FE 5G w sklepach może zagrażać nowości, dlatego też nie zdziwię się, jeśli ten niebawem zniknie z elektromarketów.

Sprawdziliśmy następcę jednego z częściej polecanych smartfonów ostatniego roku. Jak Samsung Galaxy S21 FE 5G wypadł w testach syntetycznych oraz w zmaganiach dnia codziennego? Oto odpowiedź.

Zaczęliśmy w dość negatywnym tonie, natomiast miałem na celu tylko podkreślenie odniesienia do wcześniejszych urządzeń z serii Galaxy S wraz z modelem FE. Zwyczajnie nie przemawiają do mnie tego typu zmiany. Niemniej, postarałem się ocenić urządzenie nie tylko przez pryzmat cech wspólnych, lecz przede wszystkim – różnic, które je dzielą. Tych jest jak na lekarstwo, ale to właśnie one mogą przesądzić o końcowym werdykcie. Zanim przejdę do specyfikacji, chciałbym jeszcze przypomnieć cenę. Samsung Galaxy S21 FE 5G w wariancie 6 + 128 GB kosztuje 3499 zł, natomiast wersja 8 + 256 GB to wydatek rzędu 3849 zł. Sporo, szczególnie że seria Galaxy S22 jest już za rogiem (w chwili popełniania tekstu). Opłacalność zakupu może być więc wątpliwa, natomiast obstawiam, że w niedługim czasie cena zmaleje do przystępnego dla szerszej grupy konsumentów poziomu, co nieco zmieni kwestię „opłacalności”.

Samsung Galaxy S21 FE 5G Samsung Galaxy S20 FE 5G Wyświetlacz 6,4-calowy Dynamic AMOLED 2X

120 Hz

2400 x 1080 pix 6,5-calowy Super AMOLED

120 Hz

2400 x 1080 pix Procesor Qualcomm Snapdragon 888 5G

7 nm Qualcomm Snapdragon 865

7 nm Pamięć na dane 128 GB lub 256 GB 128 GB Pamięć RAM 6 lub 8 GB 6 GB Bateria 4500 mAh

25 W 4500 mAh

25 W Aparat główny 12 MP szeroki kąt f/1.8

8 MP teleobiektyw f/2.4

12 MP ultraszeroki kąt f/2.2 12 MP szeroki kąt f/1.8

12 MP ultraszeroki kąt f/2.2

8 MP teleobiektyw f/2.4 Aparat przedni 32 MP 32 MP Wymiary 155.7 x 74.5 x 7.9 mm 159.8 x 74.5 x 8.4 mm Waga 177 g 190 g Kolory Biały, grafitowy, lawendowy, oliwkowy Lawendowy, miętowy, niebieski, biały, czerwony, pomarańczowy Cena 3499 zł (6 + 128 GB)

3849 zł (8 + 256 GB) 2699 zł (6 + 128 GB)

Samsung Galaxy S21 FE 5G pracuje pod kontrolą układu Qualcomm Snapdragon 888 5G wykonanego w 5 nm procesie technologicznym. Chip wspierany jest GPU Adreno 660 oraz 6 GB RAM i 128 GB pamięci UFS 3.1. Sprzęt występuje również w konfiguracji 8 + 256 GB, natomiast my testowaliśmy wariant bazowy. Za zdjęcia odpowiada jednostka fotograficzna w układzie 12 + 8 + 12 MP oraz 32 MP aparat do selfie. Na pokładzie nie zabrakło głośników stereo, NFC oraz modemu 5G. Baterię o teoretycznie, stosunkowo niskiej pojemności 4500 mAh naładujemy mocą 25 W. Niestety, w zestawie sprzedażowym zabrakło potrzebnego zasilacza. Akcesorium należy dokupić osobno. Jest to niestety coraz częściej spotykane postępowanie producentów, do którego będziemy musieli przywyknąć. Nie znajdziemy także złącza słuchawkowego, ale to nie powinno zaskakiwać nikogo. Dobrze, przejdźmy do omówienia konkretnych cech smartfona Samsung Galaxy S21 FE 5G.