Nakładki na system Android: One UI, realme UI, My UX, MIUI oraz EMUI. Tłumaczymy najważniejsze różnice

Choć zwykło się mówić, że system dostępny na smartfonach Google Pixel, to tak zwany „czysty Android”, w istocie mamy do czynienia ze swoistą nakładką. Do AOSP (Android Open Source Project) zaimplementowano bowiem usługi Google. Niemniej, na potrzeby materiału będziemy stosować ogólnie przyjętą normę. Trzeba jednak wiedzieć, że prawdziwymi nakładkami, w których zastosowano liczne modyfikacje, są na przykład One UI od Samsunga, realme UI, Motorola My UX oraz MIUI od Xiaomi. Każda wariacja na temat zielonego robota charakteryzuje się własnym zestawem funkcji, wyglądem interfejsu oraz autorskimi dodatkami. Oczywiście, znajdziemy też szereg cech wspólnych, jednakże nawet tutaj trafiają się różnice w sposobie ich wykorzystania. Nie przedłużając – sprawdźmy najważniejsze informacje o nakładkach na system Android.

Autor: Marcin Karbowiak

Android, od samego początku swojego istnienia wykazywał daleko idącą podatność na wszelkiej maści modyfikacje. Producenci urządzeń mogli dostosowywać wygląd systemu pod własne oczekiwania. Możliwe było także dodawanie aplikacji i funkcji, niedostępnych na innych urządzeniach. Swoje zmiany mogli wprowadzać również operatorzy. Telekomy chętnie korzystały z rzeczonej możliwości, przez co oprogramowanie mogło wyglądać zupełnie inaczej na urządzeniach kupionych w Orange, T-Mobile czy w Plusie. Dziś firmy telekomunikacyjne odpuściły tego typu zmiany, ale w dalszym ciągu na rynku znajdziemy szereg nakładek od producentów elektroniki użytkowej. Mnogość wyboru to plus dla klientów, którzy mogą wybrać idealnie dostosowane do swoich preferencji urządzenie.

Zastanawiasz się nad wyborem smartfona? Jednym z kryteriów, które powinieneś brać pod uwagę, jest nakładka na system Android. Przedstawiamy charakterystykę Samsung UI, realme UI, Xiaomi MIUI oraz Motorola My UX.

W materiale skupiliśmy się na kilku popularnych w naszym kraju nakładkach. Mowa o One UI, które znajdziemy na smartfonach Samsunga, realme UI zasilającym smartfony coraz chętniej kupowane przez Polaków oraz MIUI od marki Xiaomi, które wykorzystywane jest również w urządzeniach POCO oraz Redmi. W zasadzie dwie ostatnie firmy to submarki Xiaomi. Nie zapomnieliśmy również o wariancie Motoroli, czyli My UX, która wizualnie najbardziej przypomina tak zwanego „czystego Androida” oraz EMUI. Ostatnia z wymienionych nakładek najmocniej odbiega od istoty zielonego robota. Dodatkowo odróżnia się od pozostałych za sprawą braku usług Google. Zastępuje je HMS z rozwiązaniami Petal. Na rynku znajdziemy jeszcze OxygenOS (OnePlus) czy Funtouch OS od Vivo. Do rzeczy.