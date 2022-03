Samsung Galaxy S22 vs Apple iPhone 13: porównanie flagowców. Który smartfon będzie dla Ciebie lepszym wyborem?

W ubiegłym roku porównaliśmy bazowe warianty flagowców Samsung Galaxy S21 oraz Apple iPhone 12. Dziś wzięliśmy na tapet aktualne modele – Galaxy S22 oraz iPhone 13 w podstawowej konfiguracji. Zestawiliśmy ze sobą wygląd, jakość, wykonanie, cechy użytkowe, oprogramowanie, wydajność oraz możliwości fotograficzne i czas pracy na akumulatorze. Niniejsza publikacja nie będzie połączeniem testu obydwu urządzeń. Zamiast tego, w tekście skupiamy się na konkretnych różnicach i cechach wspólnych, które przemawiają na korzyść (bądź niekorzyść) danego smartfona. Jeśli podobnie jak wielu innych konsumentów planujecie przesiadkę na jedno ze wspomnianych urządzeń, nasze spostrzeżenia mogą okazać się dla Was pomocne przy wyborze.

Autor: Marcin Karbowiak

Różnica w premierowych cenach smartfonów Samsung Galaxy S22 oraz Apple iPhone 13 wynosi zaledwie 200 zł. Pierwsze z urządzeń zostało wycenione na 3999 zł, za drugie zaś trzeba zapłacić 4199 zł. Oczywiście, telefony można dostać również w ofertach promocyjnych, natomiast to sprawa drugorzędna. Nie będziemy bowiem oceniać opłacalności zakupu w stosunku do innych smartfonów dostępnych na rynku. Naszym celem jest dowiedzenie, który z tytułowych sprzętów będzie lepszym rozwiązaniem dla konkretnej grupy użytkowników. Mówimy wszak o dwóch różnych platformach systemowych, a co za tym idzie – dwóch całkiem odmiennych filozofiach użytkowania urządzeń mobilnych. Zarówno Android, jak i iOS mają swój zestaw charakterystycznych cech i rozwiązań. Omówimy je.

Zanim przejdziemy do konkretnych sekcji publikacji, nakreślę najważniejsze elementy specyfikacji obydwu urządzeń. Choć nie wszystkie informacje są tu szczególnie istotne, warto mieć dobry pogląd na całość. Samsung Galaxy S22 otrzymał 6,1-calowy panel Dynamic AMOLED 2X wyświetlający obraz w rozdzielczości 2340 x 1080 pikseli, z odświeżaniem częstotliwością 120 Hz. Za wydajność smartfona przeznaczonego na rynki Europejskie odpowiada chip Samsung Exynos 2200 wykonany w 4 nm procesie technologicznym oraz grafika Xclipse 920. Akumulator o pojemności 3720 mAh naładujemy przewodowo mocą 25 W oraz bezprzewodowo.

Samsung Galaxy S22 Apple iPhone 13 Procesor Samsung Exynos 2200 Apple A15 Bionic Ekran 6,1-calowy Dynamic AMOLED 2X

2340 x 1080 pix

120 Hz 6,1-calowy Retina XDR OLED

2532 x 1170 pix

60 Hz RAM 8 GB 4 GB Pamięć na dane 128 GB, 256 GB, 512 GB 128 GB, 256 GB Aparat główny 12 MP ultraszeroki kąt f/2.2

50 MP szeroki kąt f/1.8

10 MP teleobiektyw f/2.4 (3x zoom) 12 MP ultraszeroki kąt f/2.4

12 MP szeroki kąt f/1.6 Przednia kamerka 10 MP f/2.2 12 MP f/2.2 Akumulator 3700 mAh

25 W 3240 mAh

20 W System Android 12, One UI 4.1 iOS 15 Wymiary i waga 146 x 70,6 x 7,6 mm

168 g 146,7 x 71,5 x 7,7 mm

174 g Cena 3999 zł (8 GB + 128 GB) 4199 (4 GB + 128 GB)

Apple iPhone 13 również może pochwalić się obecnością 6,1-calowego panelu, natomiast nie jest to dAMOLED, lecz Super Retina XDR OLED. Poza rozdzielczością 2532 x 1170 pikseli znajdziemy tu technologię Dolby Vision. Niestety, w smartfonie zabrakło odświeżania obrazu szybszego niż 60 Hz. Żwawość w działaniu zawdzięczamy układowi Apple A15 Bionic wykonanemu w 5 nm litografii. Ładowanie baterii o nominale 3240 mAh odbywa się przy wykorzystaniu mocy 23 W. Skoro mamy za sobą „formalności” przejdźmy do omówienia poszczególnych elementów.