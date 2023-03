Telefon jako skaner dokumentów i OCR? Zobacz, jak to zrobić za darmo w systemie Android i iOS. To bardzo łatwe

Skoro już nosisz smartfon przy sobie niemal cały czas, to korzystaj z niego w pełni. Pomimo niewielkich wymiarów jest to przecież niezwykle wszechstronne i uniwersalne narzędzie, o bardzo dużych możliwościach. Każdy smartfon wyposażony jest w aparat oraz zestaw fabrycznie zainstalowanych aplikacji i jak się okazuje, można wykorzystać je nie tylko do fotografowania, ale też do szybkiego i łatwego skanowania dokumentów za darmo. Co więcej, nie musisz nawet instalować żadnych dodatkowych programów, bo wszystko, czego potrzebujesz, masz już pod ręką. Procedura jest prosta i dość szybka oraz nie wymaga żadnych zaawansowanych umiejętności. Prezentuję ją na telefonach z systemem Android oraz iOS. Mimo to chciałbym zaznaczyć, że jest to krótki poradnik przeznaczony raczej dla osób początkujących lub rzadko wykonujących proste skany. Zapraszam!

Autor: Tomasz Duda

Z porady tej skorzystać może w zasadzie każdy, kto nie ma akurat skanera pod ręką, a chce lub musi błyskawicznie wykonać cyfrową kopię dokumentu. Opisana funkcja ma kilka ważnych zalet. Po pierwsze: pozwala wykonać nie tylko zwykłe zdjęcie, ale również przekształcić już wydrukowany tekst, do formy edytowalnej. Mamy więc do czynienia z czymś w rodzaju prostego, ale przydatnego skanera OCR. Jego zastosowanie jest proste. Jeśli masz przed sobą kartkę papieru np. z umową lub jakimś innym drukiem, to po wykonaniu skanu telefonem możesz ten tekst skopiować i wkleić do edytora typu Microsoft Office lub LibreOffice, wiadomości tekstowej, e-maila, prezentacji lub gdziekolwiek potrzebujesz. Innymi słowy, w ciągu kilkunastu, może kilkudziesięciu sekund przeniesiesz treść z papieru, do edytowalnej formy cyfrowej, którą możesz dalej modyfikować i formatować w telefonie lub na komputerze.

Po drugie: taki cyfrowy dokument może składać się z wielu stron (ta funkcja jest dostępna na iOS). To ważny atut, bo jeśli musisz zeskanować wiele kartek, to nie trzeba robić tego w oddzielnych plikach. Po prostu kolejna kartka, to kolejna strona cyfrowa. Ponadto rezultat skanowania możesz zapisać w bardzo popularnym formacie PDF i wysłać innym osobom lub zachować we własnym archiwum. Pliki PDF mogą być otwierane w zasadzie na każdym komputerze, smartfonie czy tablecie. Po trzecie: aplikacje, które chcę krótko zaprezentować poniżej, potrafią nie tylko automatycznie wyciąć dokument z tła (np. w przypadku, gdy kartka leży na szafce lub blacie biurka), ale też korygują wygląd strony. Jeśli skan (zdjęcie) robisz w słabszym świetle lub przy oświetleniu żółtym, będą przekształcone w taki sposób, by cyfrowy dokument był zbliżony do bieli, z podwyższonym kontrastem i jasnością. Po czwarte: jeśli masz telefon z Androidem, to nie musisz nawet zagłębiać się w aplikację. Wystarczy, że raz dodasz odpowiedni widżet na pulpicie i już masz stały, szybki dostęp do funkcji skanowania za pomocą smartfonu. Po piąte: stworzone pliki nie muszą być zapisywane w pamięci telefonu, lecz mogą zostać umieszczone bezpośrednio w chmurze. Dzięki temu nie zaśmiecasz miejsca w urządzeniu i masz szybki dostęp do skanów z innych smartfonów, tabletów i komputerów, na których masz to samo konto.

A skoro już wspomniałem o prostym skanowaniu za pomocą widżetu w Androidzie, to najlepiej, jeśli zaczniemy właśnie od tego. Przy tworzeniu tej porady posługiwałem się smartfonem z czystym systemem Android 13 (Google Pixel 6a, bez dodatkowej nakładki graficznej), jednak ma ona dużą szansę zadziałać również z innymi smartfonami, bo wymagana jest głównie aplikacja Dysk Google. Jest ona fabrycznie zainstalowana w zasadzie na każdym popularnym smartfonie, a do tego darmowa i prosta w użyciu. Sama procedura może jednak wyglądać odrobinę inaczej na telefonach dysponujących odmiennym interfejsem (nakładką). Przytrzymaj palec w pustym miejscu na pulpicie i gdy wyświetli się menu kontekstowe, wybierz opcję Widżety. W wyszukiwarce na górze wpisz słowo Dysk. Poniżej pojawi się rozwijane menu, dotknij go, a następnie przewiń stronę w dół, gdzie znajdziesz widżet o nazwie Skanowanie na Dysk. Przytrzymaj go palcem przez chwilę i umieść na pulpicie telefonu. System poprosi Cię o wskazanie miejsca, w którym mają być zapisywane skany w formacie PDF. Możesz stworzyć oddzielny folder do tego celu, np. o nazwie Skany. To wszystko! Od teraz masz aktywny widżet skanowania na telefonie, z którego możesz korzystać za każdym razem, gdy chcesz zmienić dokument papierowy, w cyfrowy z opcją kopiowania tekstu.

Powyższa metoda nie pozwala łatwo wyodrębnić tekstu, więc jeśli chcesz to zrobić, to skorzystaj z bezpośredniego skanowania dokumentów za pomocą aplikacji Obiektyw Google. Część smartfonów ma ją zainstalowaną fabrycznie, przykładowo w Google Pixel 6a, z którego ja korzystałem, ta funkcja jest zintegrowana z aparatem. Jeśli w Twoim urządzeniu tak nie jest, to pobierz ją ze sklepu Google Play. Jest całkowicie darmowa i przetłumaczona na język polski. Otwórz Obiektyw Google i umieść cały dokument papierowy w kadrze. Upewnij się, że na dole wyświetlacza wybrana jest opcja Tekst, następnie zrób zdjęcie. Jeśli chcesz skopiować tekst z dokumentu, to użyj przycisków Zaznacz wszystko, a następnie Kopiuj tekst. Teraz możesz wkleić tekst z zachowaniem akapitów, wielkich liter i odstępów, do dokumentu cyfrowego lub wiadomości.

A jak skanować dokumenty na iPhone, czyli smartfonie z iOS? To również jest bardzo proste. W tym celu skorzystaj z zainstalowanej fabrycznie aplikacji Notatki. Stwórz w niej nową notatkę, a następnie dotknij przycisku aparatu, który wyświetla się na pasku nad klawiaturą i wybierz opcję Skanuj dokumenty. Pojawi się podgląd z aparatu. Gdy umieścisz całą kartkę w kadrze, nie musisz w zasadzie robić żadnego zdjęcia, bo aplikacja sama wykona skan po 2-3 sekundach. Gdy pokaże się podgląd, możesz przytrzymać palec na tekście i zaznaczyć całość lub wybrany fragment, a następnie nacisnąć Kopiuj. Co ważne nawet tekst napisany odręcznie może być rozpoznany i skopiowany do fontu cyfrowego. Rzecz jasna taki tekst wkleisz bez problemu do dowolnego edytora tekstowego itp. Na samym dole wyświetlacza jest przycisk +, który pozwala dodać kolejne strony do dokumentu. Można też skorzystać z opcji kadrowania i obracania, a także nałożyć filtr (polecam czarno-biały, który zwiększa kontrast i sprawia, że tło strony jest białe). Utworzony dokument cyfrowy będzie dostępny w aplikacji Notatki, ale w razie potrzeby można użyć przycisku Udostępnij (prawy, górny narożnik wyświetlacza), aby wysłać go w postaci PDF w e-mailu, czacie lub zapisać w aplikacji Pliki, która synchronizuje się z chmurą Apple. Daj znać w komentarzu, czy funkcja skanowania dokumentu za pomocą smartfonu jest dla Ciebie przydatna.