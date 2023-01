Samsung Galaxy S23 Ultra - poznaliśmy wygląd smartfona oraz rozdzielczość głównego aparatu fotograficznego

Według najnowszych doniesień, główny sensor aparatu nadchodzącego Samsunga Galaxy S23 Ultra ma mieć rozdzielczość 200 MP. Jest to znaczący skok w porównaniu do poprzedniej generacji, która mogła się pochwalić sensorem o rozdzielczości 108 MP. Pojawiła się też informacja, iż rozmiar zapisywanych zdjęć nie będzie mocno odbiegał od serii Galaxy S22. Dodatkowo, na podstawie informacji z nieoficjalnego źródła, poznaliśmy wygląd nowego flagowca.

W zależności od wybranych opcji podczas wykonywania zdjęcia, ogromny sensor najnowszego aparatu od Samsunga będzie zabierał jedynie do 40 MB pamięci telefonu. Jak donosi informator o pseudonimie Ice Universe, każdorazowe zdjęcie wykonane w maksymalnej rozdzielczości będzie miało wymiary 12240 x 16320 px. Na jednym ze zdjęć, które zostało udostępnione przez Ice Universe wyraźnie zaznaczona jest wysoka rozdzielczość fotografii, przy jednoczesnym jej rozmiarze wynoszącym zaledwie 20,98 MB. Drugie udostępnione zdjęcie, którego rozmiar wynosi 37,06 MB również wykonane zostało w takiej samej rozdzielczości.

The 200MP photos of Galaxy S23 Ultra are not very large. As far as I know, the volume of daily scene photos is only 20MP~40MP, which is not much larger than 108MP photo. pic.twitter.com/6Ym7fDMsaY