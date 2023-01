Samsung PM9C1a - pierwsze konsumenckie dyski SSD PCIe 4.0 NVMe z autorskim kontrolerem, wytworzonym w litografii 5 nm

W bieżącym tygodniu Samsung ogłosił swoją gotowość do produkcji pierwszych nośników SSD opartych o nowy kontroler wykonany w litografii 5 nm. Układ ma być oparty na siódmej generacji pamięci V-NAND. Według producenta, nośniki PM9C1a mają oferować sekwencyjne prędkości odczytu oraz zapisu na poziomie odpowiednio 6 GB/s oraz 5,6 GB/s. Jeśli dane te znajdą potwierdzenie w rzeczywistości, będą to wartości wyższe odpowiednio o 1,6x i 1,8x w porównaniu do nośników zeszłej generacji (o oznaczeniu PM9B1).

Samsung ogłosił gotowość do produkcji nośników SSD PM9C1a, opartych o autorski kontroler wykonany w litografii 5 nm.

Nowe SSD od Samsunga będą działały w oparciu o interfejs PCIe 4.0. Producent zapowiedział warianty 256 GB, 512 GB i 1 TB, w formacie M.2. IOPS dla losowego odczytu danych wyniesie 900 000, zaś w przypadku zapisu możemy liczyć na 1 000 000 IOPS. Nowa konstrukcja Samsunga będzie też znacznie bardziej energooszczędna. Producent deklaruje, że przy wykonywaniu tych samych operacji uzyskamy o 70% wyższą efektywność energetyczną na 1 W zużytej energii. Dodatkowo nośniki SSD z serii PM9C1a mają charakteryzować się niższym o ok. 10% poziomem poboru mocy po przejściu laptopa w tryb czuwania. Nie bez znaczenia dla sytuacji we współczesnym świecie, są też zabezpieczenia nośników. Nowe SSD Samsunga będą obsługiwały standard zabezpieczeń DICE (Device Identifier Composition Engine). Polega on w skrócie na generowaniu kluczy kryptograficznych wewnątrz nośnika, zabezpieczając je przed zagrożeniami typu ataku na łańcuch dostaw (supply chain attack), a także uniemożliwiając manipulowanie przy firmware produktu.

Dokładniejsza specyfikacja nowych SSD Samsunga nie jest jeszcze znana, ale z pewnością tym, co wyróżnia tę konstrukcję, jest jej kontroler. Warto nadmienić, że większość nowych SSD koreańskiego producenta produkowanych było w procesie technologicznym 12 nm. Zaproponowany kontroler jest zatem dosyć radykalnym posunięciem, które z dużą dozą pewności pozwoli ograniczyć konsumpcję energii. Nośniki cechować się mają także zaawansowanymi rozwiązaniami w zakresie przetwarzania sygnałów i korekcji błędów.

Samsung jest uznanym producentem na rynku nośników SSD. Produkowane przez koreańską firmę napędy przez lata obecności na rynku odznaczały się dobrym poziomem wydajności, przy zachowaniu odpowiednich standardów niezawodności. Pozostaje mieć nadzieję, że ta passa będzie kontynuowana w przypadku nośników PM9C1a, które mają już wkrótce trafić na rynek. Biorąc pod uwagę specyficzną nazwę, można przypuszczać, że nowe SSD Samsunga mogą być celowane w rynek OEM i będziemy je spotykać m.in. w nowej generacji notebookach.

Źródło: Tom's Hardware, Businesswire