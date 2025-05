Crucial T710 i X10 na Computex 2025. Rekordowe prędkości 14,9 GB/s i 276-warstwowy NAND dla graczy, twórców oraz aplikacji AI

Crucial pokazał na targach Computex 2025 nowe nośniki SSD. Innowacyjne rozwiązania Micron łączą rekordowe prędkości z ogromną pojemnością, odpowiadając na potrzeby graczy, twórców i entuzjastów AI. Czy nowe dyski zmienią sposób, w jaki przechowujemy i przetwarzamy dane? Przybliżamy szczegóły dotyczące parametrów tych nowości i zachęcamy do dyskusji o tym, jak szybkie SSD mogą wpłynąć na wydajność nowoczesnych komputerów i mobilnych zastosowań.

Nośnik Crucial T710 to przełom w wydajności SSD, idealny dla AI, a także gamingu. Całość osiąga osiąga rekordowe prędkości sekwencyjnego odczytu do 14,9 GB/s i zapisu do 13,8 GB/s,

Podczas targów Computex 2025 Micron Technology zaprezentował dwa nowe dyski SSD pod marką Crucial. Chodzi o modele T710 PCIe Gen5 NVMe, a także przenośny X10. T710, wykorzystujący kontroler Silicon Motion SM2508 i 276-warstwową pamięć TLC NAND G9, osiąga rekordowe prędkości sekwencyjnego odczytu do 14,9 GB/s i zapisu do 13,8 GB/s, oferując przy tym 2,2 miliona IOPS dla operacji losowych. W porównaniu do poprzednika, T705, nowy model jest o 28% szybszy w odczycie i 42% w zapisie, przy jednoczesnej poprawie efektywności energetycznej o 67% IOPS na wat. To czyni go idealnym dla laptopów i stacji roboczych AI. Nośnik jest dostępny w wersjach 1 TB, 2 TB, 4 TB i 8 TB, z opcjonalnym radiatorem o grubości zaledwie 11 mm. Ułatwia to montaż w kompaktowych urządzeniach. Z kolei X10, z kontrolerem SM2322, oferuje pojemności do 8 TB i prędkość odczytu do 2100 MB/s. To czyni go dwukrotnie szybszym od poprzednika X9. Jego wodoodporna, a także bardzo wytrzymała konstrukcja sprawia, że może być doskonałym wyborem dla twórców treści pracujących w terenie. Nośnik T710 trafi do sprzedaży w lipcu 2025, a X10 jest już dostępny.

Dla użytkowników, nowe SSD marki Crucial to szansa na podniesienie wydajności systemów, szczególnie w grach, edycji multimediów, a także przy pracy z modelami AI. T710, z jego zdolnością do ładowania dużych modeli językowych w mniej niż sekundę, może zrewolucjonizować lokalne przetwarzanie danych, zmniejszając zależność od chmury. Jednak brak informacji o cenach i potencjalnych problemach z kompatybilnością z starszym sprzętem (np. PCIe 4.0) rodzi pytania o dostępność dla szerszego grona odbiorców. X10, z kolei, wydaje się idealnym rozwiązaniem dla mobilnych profesjonalistów, ale czy jego cena będzie konkurencyjna wobec innych przenośnych SSD? Polscy użytkownicy powinni rozważyć, czy inwestycja w PCIe 5.0 jest już konieczna, czy może warto pozostać przy tańszych dyskach Gen 4.0, takich jak Crucial P3 Plus, które wciąż oferują świetną wydajność. Czy rekordowe prędkości T710 zmienią Wasze podejście do budowy PC, czy może X10 będzie bardziej praktycznym wyborem?

Źródło: Crucial