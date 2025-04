Toshiba wprowadza dyski twarde o pojemności 24 TB dla systemów NAS. Nowe modele N300 i N300 Pro zaprojektowano do pracy 24/7

Wraz z rosnącą ilością danych cyfrowych rośnie też zapotrzebowanie na nowoczesne rozwiązania do ich przechowywania. Zarówno użytkownicy domowi, jak i firmy poszukują niezawodnych i pojemnych nośników, które sprostają wymaganiom współczesnych systemów. Producenci sprzętu regularnie odpowiadają na te potrzeby, wprowadzając coraz wydajniejsze dyski, które mogą pracować bez przerwy i oferować znacznie więcej miejsca niż wcześniejsze generacje.

Nowe dyski Toshiba 24 TB to odpowiedź na rosnące potrzeby przechowywania danych w środowiskach NAS, oferując wysoką wydajność i niezawodność.

Toshiba ogłosiła wprowadzenie na rynek nowych dysków twardych o pojemności 24 TB, zaprojektowanych z myślą o systemach NAS. Modele N300 i N300 Pro oferują prędkość obrotową 7200 RPM, interfejs SATA III 6 Gb/s oraz bufor o pojemności 512 MB (N300) i 1 GB (N300 Pro). Dyski te są przeznaczone do pracy w trybie 24/7. To czyni je idealnym rozwiązaniem dla użytkowników domowych, a także dla małych i średnich przedsiębiorstw. N300 Pro dodatkowo oferuje wyższy wskaźnik obciążenia rocznego, sięgający 300 TB. Zapewnia to większą trwałość i niezawodność w bardziej wymagających środowiskach.

Nowe dyski Toshiba wykorzystują technologię konwencjonalnego zapisu magnetycznego (CMR). Zapewnia to znacznie lepszą kompatybilność, a także wydajność w porównaniu do technologii SMR. Dodatkowo, zintegrowane czujniki kompensujące drgania rotacyjne zwiększają niezawodność pracy dysków w konfiguracjach RAID. Dzięki tym cechom, modele N300 i N300 Pro stanowią solidne rozwiązanie dla użytkowników poszukujących dużej pojemności, jak również dla wysokiej wydajności w systemach NAS.

Źródło: Toshiba