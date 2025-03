Toshiba opracowała dyski twarde o imponującej pojemności. Wykorzystano przy tym technologie HAMR i MAMR

Choć tradycyjne dyski twarde w przypadku wielu zastosowań ustępują wyraźnie pola nośnikom SSD, to klasyczne rozwiązania często sprawdzają się lepiej jako magazyny dużej ilości danych. To sprawia, że HDD są wciąż powszechnie wykorzystywane w wielu centrach danych. Firma Toshiba pochwaliła się swoim najnowszym osiągnięciem. Dzięki wykorzystaniu technologii HAMR i MAMR udało jej się stworzyć dyski twarde o pojemności ponad 30 TB.

Toshiba pochwaliła się swoimi nowymi dyskami twardymi o pojemnościach 32 TB i 31 TB. Rozwiązania tego typu trafią w przyszłości przede wszystkim do centrów danych, gdzie HDD wciąż są wykorzystywane na szeroką skalę.

Choć zwykłe dyski twarde są wiekowym rozwiązaniem, to popyt na nie utrzymuje się wciąż dosyć wysokim poziomie. Jest on obecnie na tyle duży, że producenci zdecydowali się niedawno na podwyżki cen sprzętu. W takiej sytuacji nie dziwi, że prowadzone są nieustannie badania nad zwiększeniem pojemności HDD. Nośniki Toshiby będą wkrótce bazowały przede wszystkim na technologiach HAMR i MAMR. Pierwsza z nich pozwala zwiększyć pojemność HDD, poprzez tymczasowe podgrzanie dysków podczas procesu zapisywania danych. W rezultacie stają się one bardziej podatne na oddziaływanie magnetyczne, co pozwala zapisać określoną porcję informacji na znacznie mniejszym obszarze. Firma Toshiba poinformowała w oficjalnym komunikacie prasowym, że dzięki wykorzystaniu tej technologii udało jej się stworzyć dysk o pojemności 32 TB. Wykorzystany został przy tym stos 10 pojedynczych talerzy. Próbki pierwszych HDD tego typu od japońskiej firmy trafią do odbiorców w 2025 roku.

Bazą dla drugiego typu nośników jest technologia MAMR. W tym przypadku w celu zwiększenia gęstości zapisu wykorzystywane są mikrofale. Toshiba była na tym polu pionierem, ponieważ jako pierwsza wprowadziła na rynek w 2021 roku HDD tego typu. Teraz najnowsza generacja MAMR pozwoliła jej wyprodukować dysk o pojemności 31 TB, składający się z 11 pojedynczych talerzy. Warto odnotować, że konkurencyjne firmy (czyli Seagate i Western Digital) także pracują nad nośnikami bazującymi na obu typach technologii. Co więcej, odnoszą na tym polu sukcesy. Seagate przykładowo już zeszłym roku wysłał do swoich klientów próbki dysków 30+ TB, które wykorzystują technologię HAMR. Można spodziewać się, że 32 TB nie jest tutaj ostateczną granicą i w przyszłości ujrzymy jeszcze pojemniejsze HDD.

