Seagate podjął decyzję o podniesieniu cen swoich dysków twardych. Segment ten idzie w ślady branży nośników SSD

W ostatnich miesiącach można było zauważyć wyraźny wzrost cen nośników SSD. Za zjawisko to odpowiada kilka czynników równocześnie i nic nie wskazuje na to, żeby ceny miały się ustabilizować w najbliższej przyszłości. Niestety branża SSD nie jest jedyną, która zmierza w tym kierunku. Wzrost cen tradycyjnych dysków twardych zapowiedział właśnie Seagate. Firma dołączyła tym samym do Western Digital, który podjął taką decyzję nieco wcześniej.

Seagate wysłał do swoich partnerów list, w którym informuje o wzroście cen wszystkich tradycyjnych dysków twardych znajdujących się w ofercie firmy. W kolejnych kwartałach spodziewane są dalsze podwyżki.

Nadzieje osób, które myślały, że wzrosty cen na rynku nośników SSD ominą branżę HDD okazały się płonne. W sieci opublikowano skierowany do partnerów list od firmy Seagate, z którego wynika, że przedsiębiorstwo wdrożyło podwyżki cen dysków twardych w trybie natychmiastowym. Dotyczy to oczywiście wyłącznie nowych zamówień. Jako główny powód podawany jest znaczący wzrost popytu, którego nie są wstanie zaspokoić zakłady produkcyjne przedsiębiorstwa, a także czynniki inflacyjne. Wzrost cen prawdopodobnie ma związek między innymi z boomem na rynku sztucznej inteligencji, gdyż tradycyjne HDD są wciąż wykorzystywane na szeroką skalę w serwerach i centrach danych.

Firma Seagate zapowiedziała także w liście, że prawdopodobnie nie jest to koniec wzrostów cen. Proces ma być kontynuowany w nadchodzących kwartałach. Warto odnotować, że coraz wyższy popyt jest także jedną z przyczyn podwyżek cen na rynku SSD. Tam jednak w grę wchodzą także sztuczne ograniczenia produkcji pamięci NAND flash oraz w bardzo ograniczonym zakresie także skutki niedawnego trzęsienia ziemi na Tajwanie. Nie można oczywiście też wykluczyć możliwości, że producenci chcą po prostu zwiększyć przychody za każdy sprzedany nośnik. Kilkanaście dni temu podwyżki cen nośników HDD i SSD zapowiedziała także firma Western Digital, powołując się przy tym, podobnie jak Seagate, na znaczący wzrost popytu.

