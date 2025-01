Western Digital nie wyrabia z produkcją dysków SSD i HDD. Sztuczna inteligencja zaskoczyła rynek pamięci masowej

Jakiś czas temu informowaliśmy o ograniczeniu produkcji pamięci flash, które miało zapobiec postępującym obniżkom cen dysków SSD. Działania te przyniosły efekt, ponieważ producenci zdołali zachować odpowiednią marżę przy niskiej podaży. Zdaje się jednak, że nie wszystko poszło zgodnie z planem. Western Digital wydało oficjalne listy, w których informuje swoich partnerów o problemach produkcyjnych oraz brakach magazynowych.

Jak możemy przeczytać w załączonym niżej liście, Western Digital boryka się obecnie z niewystarczającą produkcją oraz brakami magazynowymi dysków SSD i HDD. Partnerzy firmy muszą również spodziewać się opóźnień w realizacji swoich obecnych zamówień. Wobec podwyższonego popytu i niewystarczającej podaży producent będzie sukcesywnie podnosił ceny wszystkich swoich produktów. Mowa tutaj o przewidywanym wzroście cen w okolicach od 5% do 10% za dyski twarde HDD o dużej pojemności.

Choć podwyżki mogą objąć również pamięć NAND Flash, to jednak nie wiemy, jakich wzrostów cen możemy się spodziewać. Okazuje się, że sytuacja najprawdopodobniej wynika ze wzmożonego zapotrzebowania na pamięć ze strony szkolenia sztucznej inteligencji, gdyż dane potrzebne do szkolenia nowych modeli trzeba gdzieś przechowywać. Popyt na dyski HDD o dużej pojemności wzrósł od 10% do nawet 20% względem trzeciego kwartału 2023 roku. Podobnie, choć w nieco innej skali, sytuacja wygląda z nośnikami SSD. Zaistniała sytuacja ma ulec poprawie w okresie od jednego do nawet czterech kwartałów.

Źródło: TechNews