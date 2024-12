Prezes Phison obawia się, że zbyt duże wzrosty cen pamięci NAND flash i nośników SSD podkopią odradzający się popyt

Na rynku pamięci NAND flash i nośników SSD obserwujemy od kilku miesięcy wzrosty cen. Choć nie jest to duże zaskoczenie, bo są one zgodne z wcześniejszymi prognozami, to ich przyczyna jest zróżnicowana. Po pierwsze, następuje odrodzenie popytu po kryzysowym okresie. Po drugie, producenci NAND flash znacząco ograniczyli produkcję w celu podbicia cen. Jak wskazuje prezes Phison, taka polityka może mieć docelowo bardzo szkodliwe skutki.

Prezes firmy Phison przestrzega przed dalszymi ograniczeniami produkcji NAND flash oraz nośników SSD. Może to według niego podkopać popyt i na nowo wprowadzić branżę w okres kryzysu.

Kilka dni temu wspominaliśmy o tym, że przychody producentów pamięci NAND flash mocno rosną. Choć wzrost cen nośników SSD z pewnością nie jest konsumentom na rękę, to firmy zajmujące się wytwarzaniem tego typu sprzętu mają duże powody do zadowolenia. Pozornie rynek wraca zatem do normy po gorszej koniunkturze i opróżnieniu nadmiernych zapasów magazynowych. Sytuacja nie jest jednak zdrowa z uwagi na sztuczne ograniczenie produkcji. Uwagę na ten fakt zwraca K. S. Pua, CEO firmy Phison. W jego ocenie, polityka producentów NAND flash może mieć długofalowo bardzo negatywny wpływ na rynek. Przy obecnych trendach w stosunkowo nieodległej przyszłości popyt przewyższy wyraźnie podaż. Choć doprowadzi to tymczasowo do dalszych wzrostów cen sprzętu, to docelowo spowoduje także znaczące ograniczenie odradzającego się popytu, na czym stracą sami producenci. Sytuacja taka może negatywnie oddziaływać też na konsumentów, poprzez zmniejszenie konkurencyjności.

Pua zamiast tego sugeruje odpowiednie dostosowanie podaży do popytu, w celu osiągnięcia równowagi rynkowej i stabilizacji cen. To oznacza w obecnych warunkach zwiększenie produkcji, a nie jej dalsze ograniczanie lub utrzymywanie na obecnym poziomie. Warto odnotować, że ograniczenia w wytwarzaniu towarów są naturalnym krokiem w sytuacji spadku popytu i posiadania dużych zapasów magazynowych. Wydaje się jednak, że tę fazę mamy już za sobą, zatem produkcja powinna być teraz stopniowo zwiększana. Ostrożność firm produkujących pamięć NAND flash i dyski SSD jest poniekąd zrozumiała. Powtórka z kryzysu mogłaby wprowadzić niektórych producentów w problemy finansowe. Należy jednak dostrzegać obie strony medalu. Dalsze ograniczenia produkcji mogą być bowiem zaczątkiem kolejnego załamania koniunktury w branży NAND flash. Prezes Phison doskonale zatem to dostrzega.

