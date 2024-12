Cięcia produkcji pamięci NAND flash dają efekty. Przychody największych producentów wyraźnie wzrosły

Producenci pamięci NAND flash dosyć mocno odczuli kryzys w branży nowych technologii. Zaowocowało to spadkami cen dysków SSD, co przełożyło się na niezbyt korzystne wyniki finansowe firm z omawianego segmentu rynku. Podjęto w związku z tym zdecydowane kroki i ograniczono produkcję pamięci tego typu. Teraz widać wyraźnie, że działania te przynoszą efekty. Prognozy na przyszłość także są dla producentów bardzo korzystne.

Przychody z rynku pamięci NAND flash wzrosły w czwartym kwartale 2023 roku o 24,5% w porównaniu do Q3 2023. To między innymi zasługa znaczącego ograniczenia produkcji ze strony największych firm.

Najnowszymi danymi dotyczącymi rynku pamięci NAND flash podzieliła się firma badawcza TrendForce. W czwartym kwartale 2023 roku łączne przychody z tego segmentu wyniosły 11,49 mld dolarów. Był to wynik o 24,5% lepszy niż w trzecim kwartale (9,23 mld USD) i 14,5% lepszy niż w analogicznym okresie zeszłego roku (10,3 mld USD). Wszyscy duzi producenci pamięci NAND flash, z wyjątkiem firmy Micron, odnotowali wzrost przychodów w ujęciu kwartał do kwartału. Największa część rynku należy do firmy Samsung, która może pochwalić się w Q4 2023 wynikiem 4,2 mld dolarów. Drugie miejsce zajmuje SK Group (będące połączeniem SK hynix i Solidigm) z przychodami 2,48 mld dolarów. Trzecim największym producentem jest Western Digital, któremu udało się wypracować 1,67 mld dolarów.

Przychody Q4 2023 Przychody Q3 2023 Przychody Q4 2022 Udziały w Q4 2023 Samsung 4,20 mld USD 2,90 mld USD 3,48 mld USD 36,6% SK Group 2,48 mld USD 1,86 mld USD 1,76 mld USD 21,6% Western Digital 1,67 mld USD 1,56 mld USD 1,66 mld USD 14,5% Kioxia 1,44 mld USD 1,34 mld USD 1,97 mld USD 12,6% Micron 1,14 mld USD 1,20 mld USD 1,10 mld USD 9,9% Inni 0,56 mld USD 0,42 mld USD 0,32 mld USD 4,9% Łącznie 11,49 mld USD 9,23 mld USD 10,3 mld USD 100%

Choć wzrosty przychodów części firm w zestawieniu rok do roku są dużo niższe (Kioxia odnotowała nawet wyraźny spadek), to można z całą pewnością stwierdzić, że ograniczenie produkcji przynosi efekty. Ceny NAND flash na rynkach światowych wzrosły od lata 2023 roku nawet o 40%. Oczywiście na branżę wpływa też fakt, że rynek wychodzi stopniowo z kryzysowego okresu, ale odbicie byłoby zapewne dużo mniejsze, gdyby firmy nie zdecydowały się na ograniczenia produkcji. Sytuacja ta nie jest zbyt korzystna dla konsumentów, którzy muszą wydawać więcej pieniędzy na zakup nośników SSD. Ostatecznie jednak także w tym przypadku są pozytywne strony zjawiska. Utrzymujący się przez długi czas kryzys i niskie ceny pamięci mogłyby doprowadzić bowiem docelowo do problemów finansowych producentów, co skutkowałoby w skrajnym przypadku zmniejszeniem konkurencyjności. Przewiduje się, że przychody producentów NAND flash w pierwszym kwartale 2024 roku wzrosną o kolejne 20%.

