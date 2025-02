Zbliżają się duże podwyżki cen dysków SSD. Pojawiły się poważne braki na rynku pamięci NAND flash

Choć ostatnich kilkanaście miesięcy upłynęło pod znakiem kryzysu w branży nowych technologii (z pewnymi wyjątkami), to pod koniec roku pojawiły się wyraźne oznaki ożywienia. Zazwyczaj towarzyszą temu wzrosty cen części komputerowych na rynku. W przypadku nośników SSD mamy jednak do czynienia z bardziej skomplikowaną sytuacją. Wiele przesłanek wskazuje na to, że już niebawem mocno odczujemy podwyżki cen tych komponentów.

Bieżący miesiąc może być ostatnią okazją do zakupu pojemnych nośników SSD w korzystnej cenie. Już wkrótce spodziewany jest drastyczny wzrost, który napędzają przede wszystkim niedobory pamięci NAND flash.

Odkąd firmy technologiczne obniżyły znacząco produkcję pamięci NAND flash, a co za tym idzie także nośników SSD, nie można mówić o bezpośredniej zależności pomiędzy odbiciem cen, a końcem kryzysu w tym segmencie rynku. Owszem, oba te czynniki mogą iść w parze także w tym przypadku, ale trzeba liczyć się też z założeniem, że wzrost cen jest wywołany niejako sztucznie. Są przesłanki wskazujące, że jeszcze w tym kwartale ceny pojemnych nośników SSD wystrzelą w górę. Wynika to bezpośrednio z niedoborów NAND flash, z którym mamy do czynienia w ostatnich tygodniach. Dotyczy to zwłaszcza pakietów składających się z czterech i ośmiu układów pamięci, które są często wykorzystywane we współczesnych dyskach SSD NVMe M.2 2280 o pojemności 2 TB i 4 TB.

Producenci mają problemy z pozyskaniem odpowiedniej liczby takich układów, co docelowo doprowadzi do podniesienia cen nośników. Proces w praktyce już się zaczął i jest zgodny z wcześniejszymi prognozami ekspertów, choć ostatecznie wzrost może okazać się sporo wyższy niż pierwotnie zakładano. Oczywiście zanim wyższe ceny pojawią się w sklepach minie jeszcze trochę czasu. Potrwa to zapewne dwa lub trzy miesiące, więc może to być ostatni moment na zakup nośnika SSD w korzystnej cenie. Wzrosty będą zapewne niższe w przypadku mniej pojemnych dysków, jednak także w tym przypadku są one spodziewane. Do zjawiska przyczynia się także wzrost popytu, który już możemy zaobserwować, mimo że pierwszy kwartał roku zazwyczaj cechuje się jego obniżeniem w porównaniu do poprzednich miesięcy.

