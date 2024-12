Przychody ze sprzedaży pamięci NAND flash rosną drugi kwartał z rzędu, ale prawdziwy skok dopiero przed nami

Z rynku NAND flash płyną kolejne doniesienia wskazujące na to, że powoli dobiega końca kryzys w branży technologicznej. Już drugi kwartał z rzędu rosną przychody ze sprzedaży tego typu pamięci. Choć jest to częściowo efekt ograniczenia produkcji, to są przesłanki wskazujące, że wzrósł także popyt. Na tym jednak nie koniec, ponieważ prawdziwy skok spodziewany jest w przypadku wyników przynajmniej jednej z firm za czwarty kwartał bieżącego roku.

Trzeci kwartał bieżącego roku jest drugim z rzędu, w którym rosną przychody ze sprzedaży pamięci NAND flash. Choć częściowo jest to spowodowane ograniczeniem produkcji, to prognozy mówią o dynamicznym wzroście w czwartym kwartale 2023 roku.

Ograniczenie produkcji może czasami dać nieoczywiste skutki. Bezpośrednim efektem jest oczywiście wzrost cen, ale może to też skutecznie pobudzić popyt. Jeżeli konsumenci spodziewają się, że ceny towarów w przyszłości pójdą w górę, to są bardziej skłonni zrobić zakupy w danej chwili. Co prawda, taki wzrost nie jest trwały i po pewnym czasie następuje korekta, ale zwiększa to w perspektywie krótkoterminowej przychody firm. Prawdopodobnie z taką sytuacją mamy częściowo do czynienia na rynku NAND flash, ponieważ średni wzrost przychodów w trzecim kwartale 2023 roku był niższy niż w kwartale drugim. Prognozy mówią jednak, że ostatni kwartał roku przyniesie bardzo duże wzrosty.

Przychody z pamięci NAND flash w Q3 2023 Zmiana procentowa kwartał do kwartału Udziały rynkowe

w Q3 2023 Samsung 2,90 mld USD 0,0% 31,4% SK Group 1,86 mld USD 11,9% 20,2% Western Digital 1,56 mld USD 13,0% 16,9% Kioxia 1,34 mld USD -8,6% 14,5% Micron 1,15 mld USD -5,2% 12,5% Inne 0,42 mld USD 19,3% 4,6% Łącznie 9,23 mld USD 2,9% 100%

W trzecim kwartale przychody ze sprzedaży pamięci NAND flash wzrosły średnio o 2,9% w porównaniu do poprzedniego kwartału. Wzrost ten nie był jednak równomierny. Samsung odnotował takie same przychody z tego tytułu, jak w drugim kwartale. W przypadku Kioxii i Microna z kolei zauważalnie one spadły (o 8,6% i 5,2%). Za ogólny wzrost odpowiada grupa SK (SK hynix i Solidigm), Western Digital i inni mniejsi producenci. Pierwsza z tych firm może pochwalić się przychodami wyższymi o 11,9%. Western Digital z kolei odnotowało wzrost o 13%, a mniejsi producenci aż o 19,3%. Wpływ tych ostatnich na ogólne wyniki był jednak ograniczony, bo należy do nich zaledwie 4,6% rynku.

Choć przychody Microna w trzecim kwartale spadły, to spodziewane jest, że już wkrótce sytuacja ta się zmieni. Prognozy mówią, że amerykańska firma, dzięki odbiciu cen kontraktowych i zwiększeniu zamówień na pamięć, może w czwartym kwartale bieżącego roku odnotować wzrost przychodów na poziomie nawet 20%. Polepszająca się kondycja firm z branży NAND flash cieszy, jednakże zwykli konsumenci nie będą raczej mieli dużych powodów do zadowolenia. Wiąże się to bowiem zazwyczaj z rosnącymi cenami produktów końcowych. Tak będzie też w tym przypadku, zatem nie ma co liczyć na niższe ceny nośników SSD w najbliższej przyszłości.

