Samsung decyduje się na agresywny ruch związany z cenami pamięci NAND flash. Skutki są już widoczne na rynku

Wcześniejsze oczekiwania wielu analityków, co do wzrostu cen nośników półprzewodników, zdają się właśnie ziszczać. W ostatnim czasie nośniki SSD byliśmy w stanie kupić w naprawdę korzystnych cenach, natomiast trend ten miał się stopniowo odwracać wraz z czwartym kwartałem 2023 roku. Drastycznego ruchu postanowił dokonać Samsung, który ma zamiar zwiększać ceny pamięci NAND o 20% co każdy kwartał, aż do połowy 2024 roku. Nośników tego producenta z pewnością nie kupimy już tak tanio, jak dawniej.

Począwszy od czwartego kwartału 2023 roku, Samsung wprowadza 20% podwyżkę cen pamięci NAND. Takie działania będą kontynuowane aż do drugiego kwartału 2024 roku. Rynek nośników SSD może się szybko zmienić.

Początkowo przewidywano, że wzrost cen pamięci NAND na obecny czwarty kwartał 2023 roku będzie wynosił maksymalnie 5%. Natomiast ze względu na działania powzięte przez Samsunga oraz sytuację rynkową, te przewidywania zmieniły się do zakresu 8-13% (w przypadku cen kontraktowych dla przedsiębiorstw ma to być 5-10%). Samsung swoją taktyką ma zamiar zwiększyć zyski nie tylko poprzez spore podwyżki cen za pamięci NAND, ale również zmniejszenie dotychczasowej produkcji, aby dostosować ją do zapotrzebowania rynkowego. Omawiany rodzaj pamięci stanowi aż połowę tego, co produkuje Samsung.

Zmiany mają dotknąć zarówno pamięci DRAM (wzrost cen kontraktowych o 13–18% w czwartym kwartale), jak i eMMC oraz UFS (analogicznie 10-15%). Skutki tak naprawdę już możemy zauważyć na własne oczy. Dla przykładu model nośnika SSD Goodram CX400 o pojemności 512 GB mogliśmy nabyć na początku tego (2023) roku za kwotę około 109 zł. Dziś jest to już 136 zł. Oczywiście wszelkie przewidywania mogą być błędne i nie oznacza to od razu, że sprawdzą się w 100%, natomiast do tej pory wszystko wskazuje na to, że były i nadal są prawidłowe. Namacalne dowody także mamy na wyciągnięcie ręki.

Źródło: TrendForce