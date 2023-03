Wszystko drożeje, a dyski SSD coraz tańsze. Prognoza na ten rok pokazuje, że dla klientów będzie jeszcze korzystniej

W ostatnich latach mogliśmy zaobserwować ciągły spadek cen, jeśli chodzi o wszelkie dyski SSD. Według raportu opublikowanego przez TrendForce ta tendencja ma się tylko utrzymywać. Dowiadujemy się z niego, że wszystkie nośniki oparte o pamięć NAND flash będą systematycznie notować niższe kwoty i dosłownie poszybują w dół w drugim kwartale tego roku. Średnio każdy rodzaj pamięci zanotuje spadek niemal o 8%. Jak długo ten trend będzie się utrzymywał?

Według raportu TrendForce nośniki, które opierają się na pamięci NAND flash zaliczą w tym roku kolejne obniżki cen. Same tylko klienckie dyski SSD odnotują spadek o 5 -10%.

Sytuacja związana jest z obecnym zapotrzebowaniem (które systematycznie maleje) na smartfony, laptopy i inne sprzęty elektroniczne oparte na wspomnianych pamięciach. Pomimo że dostawcy pamięci NAND flash stale zmniejszają ich produkcję, nadal na rynku mamy sporą nadwyżkę. Wszystko jest więc bardzo uzależnione od popytu. Jeśli będzie on się utrzymywał na stałym poziomie, takim jak do tej pory, możemy założyć, że pod koniec bieżącego roku ceny się wyrównają lub pójdą trochę w górę. Jednak taka perspektywa nadal jest bardzo niestabilna. Można jednak zakładać, że utrzymująca się na ten moment tendencja doprowadzi do jeszcze większych spadków cen. Dla producentów są to niestety nieustanne straty. Przykładem może być tu przedsiębiorstwo Micron, które w skali rok do roku (do drugiego kwartału 2023) straciło 53% przychodów, co przełożyło się na stratę ~2,3 miliarda dolarów.

W tabelce możemy zobaczyć, jakie są przewidywania z uwzględnieniem poszczególnych rodzajów pamięci. Jeśli chodzi o eMMC to popyt na małe pojemności tego wariantu pozostał na tym samym poziomie, jednak większe pojemności zanotowały spadek. Z kolei klienckie dyski SSD, szczególnie te oparte na interfejsach PCIe trzeciej generacji, będą taniały z powodu ich wycofywania z rynku. Czwarta generacja również podzieli ten los, jednak ze względu na to, że klienci w bardzo powolnym i ograniczonym stopniu ją zamawiają. Przechodząc do korporacyjnych dysków SSD mamy do czynienia ze zwiększonym popytem, jednak równocześnie przy dużo większej podaży, tak więc również te dyski będą tańsze o 8 - 13% i to już w drugim kwartale bieżącego roku. Podobnie wygląda sytuacja z pamięciami UFS oraz 3D NAND. Odpowiadając na pytanie postawione we wstępie: według Microna może to nastąpić w 2025 roku, gdy zapotrzebowanie na komputery zacznie gwałtownie wzrastać. Przyglądając się prognozom, oraz temu, dlaczego tak się dzieje, z dużym prawdopodobieństwem można uznać, że tak się stanie. Mamy jednak czas, aby cieszyć się okazyjnymi cenami tych nośników danych.

Źródło: TrendForce