Crucial T700 SSD PCIe 5.0 - w sieci pojawiły się pierwsze testy wydajności nadchodzącego dysku dla PC

W tym roku, na targach CES w Las Vegas, pokazano próbkę możliwości kontrolera Phison E26 dla nośników SSD zgodnych z magistralą PCIe 5.0. Wówczas zaprezentowano takie dyski jak MSI Spatium M570 Pro, MSI Spatium M570 czy GIGABYTE AROUS Gen.5 10000 SSD. Część z tych rozwiązań (mowa również o chińskich wynalazkach, o których było głośniej w ostatnich tygodniach) korzysta z dużo bardzo rozbudowanych systemów chłodzenia, opartych m.in. na radiatorach czy nawet niewielkich wentylatorach. Kolejną firmą, która opracowuje SSD PCIe 5.0 jest Crucial. W tym wypadku projekt będzie jednak bardziej klasyczny.

Crucial pracuje nad nowym nośnikiem SSD, wykorzystującym kontroler Phison E26 z obsługą magistrali PCIe 5.0 NVMe. W sieci pojawiły się jego pierwsze wyniki wydajności - te są co najmniej obiecujące.

Crucial przygotowuje się do premiery SSD o nazwie Crucial T700. O jego specyfikacji nie wiemy jednak zbyt wiele, ponad to że wykorzysta wspomniany kontroler Phison E26. LinusTechTips miał okazję przyjrzeć się z bliska nowemu modelowi, dzięki czemu poznaliśmy chociażby jego wygląd. Do chłodzenia wykorzystano klasycznie prezentujący się, stosunkowo niewielki radiator, dzięki czemu urządzenie nie zajmie w komputerze zbyt wiele miejsca. LinusTechTips opublikował również pierwszy test wydajności Cruciala T700 (wariant o pojemności 2 TB) i jak na wykorzystane chłodzenie, to jego wyniki są całkiem obiecujące.

Sekwencyjny odczyt sięga blisko 12,5 GB/s, podczas gdy sekwencyjny zapis sięga blisko 12 GB/s. To jedne z lepszych wyników, jakie dotychczas zaprezentowano na nośniku SSD z obsługą magistrali PCIe 5.0. Całkiem nieźle Crucial T700 prezentuje się również w teście losowego zapisu RND4K Q1T1, osiągając wynik na poziomie 341 MB/s (to zauważalnie lepiej niż chociażby przy dwóch SSD PCIe 4.0 spiętych w macierz RAID 0), z kolei odczyt losowych próbek Q1T1 nadal wypada niesatysfakcjonująco, osiągając rezultat 88 MB/s. Co ciekawe, wynik ten jest obecnie gorszy od modelu SSD Sabrent Rocket X5, gdzie osiągnięto 100 MB/s. Niestety nie wiemy kiedy Crucial T700 zadebiutuje na rynku ani jaka będzie jego cena.

crucial let us take a sneak peek at their gen 5 drives and we were able to get ~12GB/s read speeds pic.twitter.com/Gs2TnmOrNx — Linus Tech Tips (@LinusTech) March 17, 2023

Źródło: Twitter LinusTechTips