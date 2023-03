Sabrent Rocket X5 - nowy SSD zgodny z PCIe 5.0. Wyróżnia się osiągami i brakiem niestandardowego radiatora

Nośniki zgodne ze standardem PCIe 5.0 stopniowo pojawiają się na rynku, jednak konsumenci podchodzą do nich z rezerwą. Oprócz wysokiej ceny, obawy budzą temperatury osiągane podczas pracy . Niektórzy producenci zaczęli dodawać duży radiator, który wygląda nieestetycznie, a w połączeniu z niewielkim wentylatorem generuje duży poziom hałasu. Sabrent poinformował, że pracuje nad nowym SSD, który ma stać się najszybszym nośnikiem zgodnym z PCIe 5.0.

Sabrent Rocket X5 ma być najszybszym nośnikiem SSD dostępnym na rynku. Producentowi udało się uzyskać imponującą prędkość wynoszącą ponad 12000 MB/s w teście odczytu dużych plików.

Niektórzy producenci zaprezentowali już nośniki zgodne z PCIe 5.0, których prędkość odczytu wynosi ok. 10000 MB/s. Dla osób posiadających szybkie SSD poprzedniej generacji osiągi mogą być rozczarowujące i żaden sposób nie zachęcają do wymiany sprzętu. Amerykanie poinformowali, że pracują nad nowym nośnikiem, którego prędkość odczytu wyniesie nawet 14000 MB/s. Nowy sprzęt powstaje w bliskiej współpracy z firmą Phison. Choć na rynkowy rynkowy debiut będziemy musieli jeszcze trochę poczekać, to Sabrent podzielił się wynikami wydajności testowego egzemplarza.

Sabrent Rocket X5 został przetestowany w programie CrystalDiskMark. W teście odczytu i zapisu dużych plików osiągnął odpowiednio 12398 MB/s i 11844 MB/s. To imponujący wynik, gdy weźmiemy pod uwagę, że nowy SSD wciąż znajduje się w produkcji, a Sabrent nie zamierza wyposażyć go w dodatkowe chłodzenie. Jak twierdzą Amerykanie, w osiągnięciu lepszych rezultatów ogranicza ich aktualny poziom rozwoju technologii i liczą na sprawne rozwiązanie tego problemu w przyszłości. Producent nie podał specyfikacji technicznej, ale osiągi podpowiadają, że wykorzystany został kontroler Phison PS5026-E26 bądź jego ulepszona wersja.

