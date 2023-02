T-FORCE CARDEA Z540 M.2 PCIe 5.0 SSD - TeamGroup wprowadza dysk z protokołem NVMe 2.0 i nowoczesnymi rozwiązaniami

Mimo że dyski SSD z początku spowodowały małą rewolucję, zaczęły w końcu dochodzić do swojego kresu wydajności. Wszystko przez zastosowane złacze SATA. Jednak dzięki wprowadzeniu dysków NVMe na magistrali PCIe, nie tylko diametralnie zwiększyła się przepustowość, ale i zmniejszyły się ich opóźnienia. Firma Team Group przedstawiła swój nowy produkt - dysk CARDEA Z540 M.2 PCIe 5.0 SSD, który wykorzystuje wszystkie te technologie i dodaje kilka od siebie.

TeamGroup zaprezentował właśnie dysk CARDEA Z540 M.2 PCIe 5.0 SSD. Wprowadza on dyski ze złączem M.2 na zupełnie nowy poziom.

Najnowsze dzieło Team Group wykorzystuje interfejs PCIe Gen5 x4 oraz protokół NVMe 2.0. Dzięki temu osiągana przepustowość dysku jest niemalże dwukrotnie większa, niż w poprzedniej generacji standardu PCIe. Prędkość odczytu i zapisu wynosi tu odpowiednio 12 000 i 10 000 MB/s. Mówimy więc o naprawdę solidnym dysku SSD, który sprawdzi się dla wszystkich wymagających użytkowników. Gracze z pewnością nie będą narzekać na wczytywanie się gier. Jak się jednak okazuje, producent zastosował tu również kilka ciekawych rozwiązań takich jak czujniki pomagające regulować temperaturę czy opatentowane oprogramowanie S.M.A.R.T. monitorujące kondycję i wydajność dysku.

T-FORCE CARDEA Z540 M.2 PCIe 5.0 SSD Interfejs PCIe Gen5 x4 z NVMe 2.0 Pojemność 2 TB Napięcie DC +3.3V DRAM Cache Tak Parametr TBW 1400 Przepustowość 12,000 (odczyt) / 10,000 MB/s (zapis) Wymiary 80 x 22 x 3,7 mm MTBF 1,700,000 godzin Gwarancja 5 lat Waga 13 g Cena 499 dolarów

Dysk wyposażony jest w ultra cienki radiator wykonany z grafenu. Dodatkowo zastosowano w nim wiele autorskich rozwiązań. Struktura wykonania przypomina kształtem plastry miodu, dzięki temu ciepło może zostać rozprowadzone w jak najbardziej efektywny sposób. Jeśli spojrzeć na aspekty środowiskowe, to nadaje się on w 100% do recyklingu. Na pokładzie znajdziemy również technologię odpowiedzialną za dostosowywanie wydajności tak, aby dysk się nie przegrzewał. W wewnętrznych testach udało się uzyskać nawet o 5°C mniejszą temperaturę z zastosowaniem dodatkowo standardowego radiatora. Zastosowana technologia idealnie się uzupełnia z takim rozwiązaniem. Gwarancja jest udzielana na okres 5 lat. Z zakupem musimy jednak poczekać do drugiego kwartału tego roku. Cena startowa wynosi 499 dolarów.

Źródło: Team Group