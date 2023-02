Western Digital My Book - amerykański producent zaprezentował desktopowe magazyny danych o pojemności 22 TB i 44 TB

Muzyka, filmy, zdjęcia, dane firmowe czy nawet kopie zapasowe gier - to wszystko pochłania gigantyczne ilości przestrzeni. Czasami tradycyjne dyski twarde nie oferują wystarczającej pojemności, przez co konieczne jest skorzystanie z rozwiązań innego typu. Naprzeciw tym wymaganiom wyszła firma Western Digital, która zaprezentowała nowe desktopowe magazyny danych z serii My Book o bardzo dużej pojemności, sięgającej nawet 22 TB i 44 TB.

Firma Western Digital zaprezentowała magazyny pamięci My Book i My Book Duo. Urządzenia korzystają z interfejsu USB i mają zapewniać wysoką szybkość transferu danych.

Urządzenia charakteryzują się 256-bitowym sprzętowym szyfrowaniem AES. Mniejszy z zaprezentowanych magazynów działa w oparciu o pojedynczy dysk twardy. Dane mogą być przesyłane za pośrednictwem portu USB-A 3.2 Gen 1. Producent deklaruje szybkość transferu sięgającą nawet 250 MB/s. Pojemniejszy magazyn o nazwie My Book Duo składa się z dwóch HDD i działa w oparciu o macierz RAID 0, co powinno przekładać się na transfer rzędu nawet 360 MB/s. W tym przypadku do dyspozycji użytkownika oddano jeden port USB-C 3.2 Gen 1 oraz dwa porty USB-A 3.0. Wymiary mniejszego magazynu to 139,3 x 49 x 170,6 mm. My Book Duo jest nieco większy. Trzeba zarezerwować dla niego przestrzeń 160 x 100 x 180 mm.

Warto wspomnieć, że podobne urządzenia znajdowały się już wcześniej w ofercie firmy Western Digital. Mowa tu o magazynach danych, które odznaczały się pojemnością od 4 TB do 22 TB. Można je zakupić także na rynku polskim. Zaprezentowane ostatnio urządzenia cechują się jednak odświeżoną specyfikacją i wyższą, w przypadku My Book Duo, pojemnością. Za mniejszy model trzeba zapłacić w Stanach Zjednoczonych ok. 600 dolarów. Wersja z 44 TB to już wydatek rzędu 1500 USD. Jeśli oba magazyny trafią na polski rynek, to trzeba będzie przygotować się na cenę przekraczającą zapewne odpowiednio 3000 zł i 8000 zł. Dla porównania, aktualny koszt nieodświeżonej wersji magazynu o pojemności 22 TB wynosi niemal 3235 zł. Dostępne są też warianty o mniejszej przestrzeni dyskowej, za które trzeba zapłacić odpowiednio niższą cenę.

Źródło: Western Digital, AnandTech