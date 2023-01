Western Digital oraz Kioxia pod jednym dachem. Fuzja marek wymuszona sytuacją na rynku komponentów

Do sieci trafiła informacja jakoby firmy Western Digital oraz Kioxia zasiadły do rozmów na temat potencjalnego połączenia się. Warto wspomnieć, że to już kolejne podejście do tego tematu. Pierwsze wzmianki na temat fuzji trafiły do sieci jeszcze w 2021 roku, operacja nie doszła jednak do skutku. Pogarszająca się sytuacja na rynku ma być powodem ponownego rozpoczęcia rozmów. Według informacji rozmowy są na zaawansowanym poziomie.

Gdyby doszło do połączenia się tych firm, kontrolowałyby one wspólnie 1/3 rynku pamięci NAND, co z kolei stawiałoby je na równi z Samsungiem. Ze względu na specyfikę pamięci typu NAND (nie wymagają zasilania do przechowywania danych) są one obecnie wykorzystywane w smartfonach, telewizorach, centrach danych i interaktywnych tablicach ogłoszeniowych. Firma Western Digital już w czerwcu ubiegłego roku informowała o tym, że szuka strategicznych alternatyw, wliczając w to oddzielenie od „reszty” działu zajmującego się pamięcią flash.

Podział własności, jeśli doszłoby do fuzji, nie został jeszcze określony, na oficjalne stanowisko tych firm będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. Według informacji firma Western Digital miałaby wydzielić swój dział zajmujący się chipami NAND i połączyć go z Kioksią. Nowo utworzona spółka miałaby być notowana w Stanach Zjednoczonych oraz Japonii. Nieznane są powody, przez które nie doszło do tej fuzji wcześniej, ale spekuluje się, że relacje firm popsuły się w momencie, w którym Western Digital próbowało pozyskać firmę Kioxia w 2021 roku. Dziś prawdopodobnie nie ma złej krwi pomiędzy obiema firmami, a nawet udało się otworzyć wspólnie fabrykę na początku ubiegłego roku.

