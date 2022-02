Fabryka Western Digital dotknięta poważną awarią. Do sklepów nie trafi łącznie 6,5 eksbajtów pamięci

Z uwagi na utrudnienia w łańcuchach dostaw spowodowane pandemią, szeroko rozumiany rynek technologiczny spotkał się z nie lada wyzwaniem. Mniejsza dostępność komponentów, wyższe ceny i opóźnienia w dostawach to realny problem. Okazuje się jednak, że trzeba przygotować się na kolejny cios. Tym razem nie wiąże się on z wirusem, lecz z awarią w dwóch japońskich jednostkach produkcyjnych Western Digital. Uściślając, incydent dotyczy linii obsługiwanych przez partnera WD – Kioxia. Zanieczyszczenie kości, które jest efektem awarii, obejmie łącznie 6,5 eksabajtów pamięci 3D BiCS flash. Czy zdarzenie wpłynie na globalną dostępność nośników oraz ceny? Kioxia należy do czołówki dostawców pamięci flash, a co za tym idzie, sprawa jest poważna.

Część materiałów potrzebnych do budowy wspomnianych pamięci, zostało zanieczyszczonych. Zarówno WD jak i Kioxia nie podają szczegółów technicznych, natomiast z pewnością zostaną one ujawnione po analizie zdarzenia. Faktem jest za to strata produkcyjna, która oznacza, że do sklepów nie trafi aż 6,5 eksabajtów pamięci. Problem dotyczy wyłącznie linii 3D BiCS flash i na ten moment nic nie wskazuje, że awarią objęte były również 2D NAND flash. Niezależnie od przyczyn, możemy spodziewać się istotnych braków w dostawach komponentów, które przełożą się na słabszą dostępność produktów na półkach sklepowych (przynajmniej samego WD i Kioxii).

Produkcja w dwóch japońskich fabrykach została tymczasowo wstrzymana. Niezwłoczne wyjaśnienie awarii i naprawa linii będą warunkować dalsze, możliwe straty. Sęk w tym, że braki w dostawach oraz uszczerbek finansowy WD, najbardziej będą odczuwalne dla konsumentów. Osoby poszukujące komponentów mogą spotkać się ze znacznie wyższymi niż do tej pory, cenami nośników SSD. Czekamy na kolejne komunikaty Wester Digital i Kioxia Holdings Corp., które nieco rozjaśnią sprawę i wzbogacą informacje o szczegóły.

Źródło: Reuters