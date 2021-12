Test dysku SSD TeamGroup T-Force Cardea Graphene A440 PCI-E 4.0 - Wysoka wydajność i dwa radiatory w komplecie

Pod przydługą nazwą TeamGroup T-Force Cardea Graphene A440, ukrywa się półprzewodnikowy nośnik mający aspiracje powalczyć z najszybszymi modelami konkurencji, łącznie z topowym Samsung SSD 980 PRO, ADATA XPG Gammix S70, Patriot Viper VP4300 oraz Corsair MP600 PRO. Producent wykorzystał sprawdzone i wydajne komponenty, więc specyfikacja techniczna wygląda naprawdę obiecująco. Dodatkowo wyposażył swojego flagowca w komplet radiatorów, aby bezproblemowo pasował również do laptopów, gdzie poważniejszy odpromiennik nie wejdzie. Pytanie tylko czy TeamGroup T-Force Cardea Graphene A440 o pojemności 1 TB faktycznie zostanie nowym królem wykresów?

Autor: Sebastian Oktaba

Technologia napędzająca SSD (Solid State Drive) funkcjonuje w sektorze urządzeń wyspecjalizowanych od kilkudziesięciu lat, chociaż dopiero w ostatnim okresie zaczęła zyskiwać na popularności wśród zwykłych użytkowników, co zawdzięczamy przede wszystkim spadkowi cen komponentów (głównie pamięci). Pierwsze urządzenia będące protoplastami obecnych SSD pojawiły się jeszcze przed procesorami Intel 286, więc długo czekały na szansę zaistnienia w masowej świadomości. Dlaczego warto posiadać SSD? Przewaga nośników półprzewodnikowych nad talerzowymi jest druzgocąca - modele wykorzystujące pamięci Flash są bardziej wytrzymałe i bezszelestne ze względu na brak ruchomych elementów. Jednak co najważniejsze są znacznie wydajniejsze - zwłaszcza w przypadku operacji na małych czy bardzo małych plikach. Nośniki SSD wykorzystują cztery rodzaje modułów NAND Flash SLC, MLC, TLC i QLC - pierwsze to domena rozwiązań serwerowych, pozostała trójka jest najczęściej spotykana w konstrukcjach konsumenckich, aczkolwiek TLC stanowią największy procent wśród używanych kości. Pozostałymi kluczowymi czynnikami dla wydajności dysków jest kontroler i odpowiedni firmware, które muszą razem współpracować zapewniając stabilność całej konstrukcji.

TeamGroup Cardea Graphene A440 to nośnik zbudowany na sprawdzonych komponentach, które gwarantują topową wydajność.

Kontroler Phison PS5018-E18 to konstrukcja ośmio-kanałowa, doskonale znana z innych modeli topowych nośników półprzewodnikowych, które zajmują najwyższe miejsca na wykresach. Napędzał między innymi rodzinę Corsair Force MP600 PRO, Seagate FireCuda, MSI Spatium M480 i ostatnio Kingston KC3000. Układ sterujący wykonano w 12 nm litografii, wykorzystując trzy niskonapięciowe rdzenie Cortex R5 zbudowane na architekturze ARM. Sprzęt obsługuje szyfrowanie AES, TCG & Opal 2.0, dynamiczny SLC Cache i protokół NVMe 1.4. Zastosowane 96-cio warstwowe pamięci 3D-NAND TLC (BiCS4) dostarczyła Toshiba/WD, które widzieliśmy wcześniej w ogromnej ilości modeli. Bazowe komponenty to zatem sprawdzony duet gwarantujący bezkompromisową wydajność. Recenzowany TeamGroup T-Force Cardea Graphene A440 posiada zresztą mocniejsze rodzeństwo w postaci Cardea Graphene A440 Pro Specjal, oferujące większe pojemności i jeszcze wyższą wydajność. Jak wypada pod względem papierowej specyfikacji z konkurencją możecie zobaczyć poniżej:

Samsung SSD 980 PRO T-Force Cardea A440 ADATA XPG S70 Blade Pojemność 1000 GB 2000 GB 1000 GB 2000 GB 1000 GB 2000 GB Kontroler Samsung Elpis Phison PS5018-E18 InnoGrit IG5236 Interfejs PCI-Express 4.0 x4 PCI-Express 4.0 x4 PCI-Express 4.0 x4 Pamięci NAND 3D TLC 3D TLC 3D TLC Pamięć Cache 1024 MB 2048 MB 1024 MB 2048 MB 1024 MB 2048 MB Sekwencyjny Zapis 5000 MB/s 5000 MB/s 5500 MB/s 6900 MB/s 5500 MB/s 6400 MB/s Sekwencyjny Odczyt 7000 MB/s 7000 MB/s 7000 MB/s 7000 MB/s 7400 MB/s 7400 MB/s Zapis IOPS 1 000 000 1 000 000 700 000 700 000 720 000 740 000 Odczyt IOPS 1 000 000 1 000 000 650 000 650 000 350 000 650 000 Limit zapisów 600 TB 1300 TB 700 TB 1400 TB 740 TB 1500 TB Szyfrowanie AES 256-bit 256-bit 256-bit Współczynnik MTBF 1 500 000 godzin 3 000 000 godzin 2 000 000 godzin Gwarancja 60 miesięcy 60 miesięcy 60 miesięcy

Deklarowany odczyt sekwencyjny wynosi 7000 MB/s, natomiast zapis teoretycznie 5500 MB/s, jednak podobnie jak w większości nośników bazujących na Phison E18 - faktycznie okazuje się wyższy. Wartości dla losowego odczytu/zapisu IOPS wyglądają już mniej imponująco, aczkolwiek utrzymują gdzieś pośrodku stawki. TeamGroup T-Force Cardea Graphene A440 1 TB dysponuje także 1024 MB buforem pamięci podręcznej, podczas gdy dynamiczny powinien wynosić około 200 GB. Producent wyliczył bardzo długi szacowany czas bezawaryjnej pracy dla urządzenia, sięgający 3 milionów godzin, co jest wartością spotykaną wyłącznie w nośnikach profesjonalnych (Micron 5300). Gwarancja jest jednak standardowa (60 miesięcy) przy limicie zapisów komórek 700 TB. Zestaw obejmuje też komplet radiatorów - płaski „grafenowy” pasek i masywny odpromiennik z backplate. Podobne rozwiązanie wniósł Patriot Viper VP4300, ale TeamGroup T-Force Cardea Graphene A440 dostarcza grubszy radiator wzorem Cardea Aluminium A440.