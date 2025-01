Test dysku SSD Samsung SSD 990 EVO Plus - Hybrydowy nośnik PCI-Express 4.0 i 5.0, który okazuje się sporym rozczarowaniem

Samsung to niekwestionowana legenda wśród producentów nośników półprzewodnikowych, która zasłynęła modelami SSD 830, SSD 850 PRO, SSD 970 PRO, SSD 970 EVO, SSD 980 PRO i wieloma innymi. Jednak od momentu popularyzacji urządzeń z interfejsem PCI-Express 4.0, następnie zaś pojawieniem się high-endowych PCI-Express 5.0, pozycja dotychczasowego lidera wyraźnie osłabła. Kingston KC3000, Lexar NM790 i ADATA Legend 960 skutecznie rywalizowały z topowym Samsung SSD 990 PRO, natomiast pełnoprawnej propozycji Gen5 ciągle brakuje w ofercie Koreańczyków. Samsung SSD 990 EVO Plus posiada wprawdzie interfejs PCI-Express 5.0, aczkolwiek tylko o przepustowości x2, czyli wymiennie z PCI-Express 4.0 x4.

Autor: Sebastian Oktaba

Technologia SSD (Solid State Drive) jest starsza niż pozornie mogłoby się wydawać, bowiem pierwsze pamięci masowe będące protoplastami obecnie dostępnych pojawiły się jeszcze przed procesorami Intel 286. Dlaczego warto posiadać SSD? Przewaga modeli półprzewodnikowych nad talerzowymi jest druzgocąca - urządzenia wykorzystujące pamięci Flash są bardziej wytrzymałe i bezszelestne ze względu na nieobecność ruchomych elementów. Jednak co najważniejsze są znacznie wydajniejsze - zwłaszcza w przypadku operacji na małych czy bardzo małych plikach. Dyski SSD mogą wykorzystywać cztery rodzaje modułów pamięci NAND Flash SLC, MLC, TLC i QLC - większość konsumenckich modeli bazuje natomiast na dwóch ostatnich pozycjach. Kluczowymi czynnikami dla wydajności nośników są również kontroler, bufor DRAM i odpowiedni firmware, które wspólnymi siłami decydują o wydajności testowanych urządzeń.

Samsung SSD 990 EVO Plus to ciekawy nośnik, który obsługuje PCI-Express 4.0 x4 i PCI-Express 5.0 x2, co w określonych przypadkach może być przydatne. Kwestią otwarta pozostaje wydajność tego modelu.

Samsung SSD 990 EVO Plus podobnie jak wcześniej Samsung SSD 990 EVO, to aktualnie jedyne konsumenckie nośniki półprzewodnikowe, które obsługują interfejs PCI-Express 4.0 x4 oraz PCI-Express 5.0 x2. Maksymalne transfery w obydwu przypadkach będą identyczne. Ewentualne korzyści z powyższego zabiegu odczują użytkownicy, których konfiguracja sprzętowa obcina linie PCI-Express 4.0 przy podłączeniu większej ilości urządzeń, ale dysponują dodatkowym PCI-Express 5.0. Elastyczność Samsung SSD 990 EVO Plus stanowi oczywiście zaletę, niemniej większość posiadaczy pecetów takiego rozwiązania zwyczajnie nie będzie potrzebować. Nośnik bazuje na autorskim kontrolerze Samsung Piccolo (S4LY022), będącym jednostką cztero-kanałową oraz zawierającą sześć rdzeni ARM Cortex R8. Urządzenie nie posiada dodatkowej pamięci podręcznej, wykorzystując najnowsze 236-warstwowe moduły TLC V-NAND V8.

Samsung SSD 990 EVO Plus Kingston KC3000 Pojemność 1000 GB 2000 GB 1000 GB 2000 GB Kontroler Samsung Piccolo Phison PS5018-E18 Interfejs PCI-Express 5.0 x2 / PCI-Express 4.0 x4 PCI-Express 4.0 x4 Pamięć NAND 3D TLC 3D TLC Pamięć Cache - - 1024 MB 2048 MB Zapis sekwencyjny 6300 MB/s 6300 MB/s 6000 MB/s 7000 MB/s Odczyt sekwencyjny 7150 MB/s 7250 MB/s 7000 MB/s 7000 MB/s Zapis IOPS 1 350 000 1 350 000 1 000 000 1 000 000 Odczyt IOPS 850 000 1 000 000 900 000 1 000 000 Limit zapisów 600 TB 1200 TB 800 TB 1600 TB Szyfrowanie AES 256-bit / TCG Opal 2.0 / MS eDrive AES 256-bit Szacunkowe MTBF 1 500 000 godzin 1 800 000 godzin Gwarancja 60 miesięcy 60 miesięcy

Wersja Plus względem Samsung SSD 990 EVO znacznie podnosi deklarowane transfery liniowe, które wynoszą 6300 MB/s w przypadku zapisu oraz 7150 MB/s w przypadku odczytu (wcześniej 4200 / 5000 MB/s). Wartości nie wywierają jednak większego wrażenia, bowiem kilkuletnie modele PCI-Express 4.0 oferują podobne transfery sekwencyjne m.in. blisko czteroletni Kingston KC3000. Przyzwoicie wyglądają również parametry IOPS, aczkolwiek dopiero po testach rzeczywistych będzie można ocenić faktyczną kondycję nośnika. Okres gwarancji wynosi standardowo 60 miesięcy, natomiast limit zapisów 600 TB, będąc stosunkowo niskim zważywszy na klasową konkurencję. Warto jeszcze dodać, że Samsung SSD 990 EVO Plus obsługuje sprzętowe szyfrowanie 256-bitowym kluczem AES, TCG OPAL 2.0 i MS eDrive. Zmiany względem poprzednika są konkretne, pozostaje tylko sprawdzić czy faktycznie będzie godny polecenia.