Test przenośnego dysku SSD Corsair EX400U z interfejsem USB 4.0 - Miniaturowy i świetnie wykonany. Idealnie pasuje do MacBooka

Przenośne nośniki półprzewodnikowe to popularna forma magazynów danych, częściowo zdążyły nawet skonsumować ogromny rynek pendrive, jednak naprawdę wydajnych modeli występuje stosunkowo niewiele. Naturalny hamulcem stanowiły oczywiście interfejsy zewnętrzne, skutecznie ograniczające prędkość przesyłania danych, aczkolwiek sytuacja uległa ostatnio delikatnej poprawie. Recenzowany Corsair EX400U dzięki kompatybilności ze standardami USB 4.0 i Thunderbolt 4, nareszcie mógł rozwinąć skrzydła gwarantując teoretyczne transfery na poziomie przekraczającym 4000 MB/s. Pozostaje sprawdzić jak nośnik wypadnie w testach rzeczywistych, zwłaszcza w stosunku do popularnych wewnętrznych SSD.

Autor: Sebastian Oktaba

Technologia SSD (Solid State Drive) jest starsza niż pozornie mogłoby się wydawać, bowiem pierwsze pamięci masowe będące protoplastami obecnie dostępnych pojawiły się jeszcze przed procesorami Intel 286. Dlaczego warto posiadać SSD? Przewaga modeli półprzewodnikowych nad talerzowymi jest druzgocąca - urządzenia wykorzystujące pamięci Flash są bardziej wytrzymałe i bezszelestne ze względu na nieobecność ruchomych elementów. Jednak co najważniejsze są znacznie wydajniejsze - zwłaszcza w przypadku operacji na małych czy bardzo małych plikach. Dyski SSD mogą wykorzystywać cztery rodzaje modułów pamięci NAND Flash SLC, MLC, TLC i QLC - większość konsumenckich modeli bazuje natomiast na dwóch ostatnich pozycjach. Kluczowymi czynnikami dla wydajności nośników są również kontroler, bufor DRAM i odpowiedni firmware, które wspólnymi siłami decydują o wydajności testowanych urządzeń.

Corsair EX400U to elegancki i nowoczesny przenośny SSD, wykorzystujący najszybsze dostępne interfejsy Thunderbolt i USB. Spodziewać należy się zatem transferów liniowych na poziomie 4000 MB/s. Brzmi ciekawie...

Corsair EX400U zamknięto w kompaktowej obudowie o wymiarach 64 x 64 x 12 mm, która jednocześnie waży całkiem solidne 100 gramów, dzięki czemu pewnie spoczywa w dłoniach. Metalowy materiał zabezpiecza zawartość urządzenia przed wstrząsami oraz czynnikami zewnętrznymi, pełniąc zarazem funkcję odpromiennika dla umieszczonego wewnątrz nośnika M.2 NVMe. Obudowa posiada także magnetyczne uchwyty przylegając do metalowych powierzchni. Wizualnie postawiono na prostotę, klarowanie nawiązując do stylistyki komputerów Apple MacBook, które stanowią główny target sprzedażowy Corsai EX400U. Sercem nośnika jest kontroler Phison 2251-21 pracujący w trybie cztero-kanałowym, któremu towarzyszą pamięci 3D TLC nieznanego dostawcy. Niestety, producent poskąpił tym razem specyfikacji technicznej i niewiele danych zostało podanych do publicznej wiadomości.

Corsair EX400U Kingston NV3 Pojemność 2 TB 4 TB 2 TB 4 TB Kontroler Phison 2251-21 Silicon Motion 2268XT2 Interfejs USB 4.0 PCI-Express 4.0 x4 Pamięć NAND 3D TLC 3D QLC Pamięć Cache - - - - Zapis liniowy 3600 MB/s 3600 MB/s 5000 MB/s 5000 MB/s Odczyt liniowy 4000 MB/s 4000 MB/s 6000 MB/s 6000 MB/s Zapis IOPS - - - - Odczyt IOPS - - - - Limit zapisów - - 640 TBW 1280 TBW Szyfrowanie - - Szacowane MTBF 1.400.000 godzin 2.000.000 godzin Gwarancja 36 miesięcy 36 miesięcy

Corsair EX4000 wykorzystuje złącze USB-C oraz interfejsy USB 4.0 i Thunderbolt 4 zapewniające przepustowość 40 Gb/s, skutkiem powyższego sprawdzenie pełnego potencjału nośnika będzie wymagało dość nowoczesnego peceta albo komputerów Apple. Standard USB 4.0 dopiero niedawno trafił do platform desktopowych AM5 i LGA1851, gdzie zagościł przeważnie w droższych płytach głównych. Pozwoliło to jednak uzyskać transfery na poziomie 4000 MB/s w odczycie i 3600 MB/s w zapisie liniowym, czyniące Corsair EX400U jednym z najszybszych przenośnych nośników dostępnych na sklepowych półkach. Mimo wszystko, mówimy o parametrach porównywalnych z najszybszymi wewnętrznymi modelami SSD M.2 PCI-Express 3.0 x4. Oczywiście, segment nośników przenośnych to zupełnie inna historia, niemniej takie porównanie będzie nieuniknione. Testowany model kosztuje prawie 1000 złotych za wersję 2 TB.