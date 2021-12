Test dysku SSD ADATA XPG Gammix S70 Blade - Cienki radiator, ale wydajność gruba... Tylko jak będzie z temperaturami?

ADATA XPG Gammix S70 swego czasu był jednym z najszybszych nośników półprzewodnikowych jakie testowałem, ale niektórym mogła przeszkadzać specyficzna konstrukcja z wysokim radiatorem. Urządzenie mieściło się bowiem wyłącznie w desktopach. Producent najwyraźniej dostrzegł problem i niedawno wprowadził wersję z płaskim odpromiennikiem. ADATA XPG Gammix S70 Blade bazuje na identycznym kontrolerze, aczkolwiek korzysta z nowszych modułów pamięci i pracuje pod komendą najnowszego firmware. Deklarowane parametry wprawdzie nie uległy zmianie, zobaczymy jednak czy faktycznie między ADATA XPG Gammix S70 i S70 Blade żadne namacalne różnice nie zaszły...

Autor: Sebastian Oktaba

Technologia napędzająca SSD (Solid State Drive) funkcjonuje w sektorze urządzeń wyspecjalizowanych od kilkudziesięciu lat, chociaż dopiero w ostatnim okresie zaczęła zyskiwać na popularności wśród zwykłych użytkowników, co zawdzięczamy przede wszystkim spadkowi cen komponentów (głównie pamięci). Pierwsze urządzenia będące protoplastami obecnych SSD pojawiły się jeszcze przed procesorami Intel 286, więc długo czekały na szansę zaistnienia w masowej świadomości. Dlaczego warto posiadać SSD? Przewaga nośników półprzewodnikowych nad talerzowymi jest druzgocąca - modele wykorzystujące pamięci Flash są bardziej wytrzymałe i bezszelestne ze względu na brak ruchomych elementów. Jednak co najważniejsze są znacznie wydajniejsze - zwłaszcza w przypadku operacji na małych czy bardzo małych plikach. Nośniki SSD wykorzystują cztery rodzaje modułów NAND Flash SLC, MLC, TLC i QLC - pierwsze to domena rozwiązań serwerowych, pozostała trójka jest najczęściej spotykana w konstrukcjach konsumenckich, aczkolwiek TLC stanowią największy procent wśród używanych kości. Pozostałymi kluczowymi czynnikami dla wydajności dysków jest kontroler i odpowiedni firmware, które muszą razem współpracować zapewniając stabilność całej konstrukcji.

ADATA XPG Gammix S70 Blade to odchudzona wersja modelu S70, a różnica polega na wstawieniu płaskiego radiatora. Reszta podobno bez zmian.

ADATA XPG Gammix S70 Blade wykorzystuje kontroler InnoGrit Rainier IG5236, który ostatnimi czasy zdecydowanie zyskuje na popularności, będąc zarazem głównym konkurentem dla Phison PS5018-E18. Układ sterujący wykonano w litografii 12 nm FinFET, jednak producent nie udostępnia szczegółowych danych dotyczących jego konfiguracji poza sprzętowym szyfrowaniem AES 128/256, SM 2/3/4, SHA3-256 i RSA4096. Kontroler jest oczywiście 8-kanałową konstrukcją, obsługującą pamięci MLC, TLC i QLC, mogącą napędzać nośniki o pojemności nawet 8 TB oraz dysponujące buforem 8 GB pamięci cache. ADATA XPG Gammix S70 Blade teoretycznie nie wyciska maksimum z InnoGrit Rainier IG5236, niemniej wersja posiadająca większy radiator potrafiła nieco wyprzedzić specyfikację. Nośnik wykorzystuje 176-cio warstwowe pamięci 3D TLC NAND pochodzące od Microna (RG NAND G2), wstawiono także 1 GB pamięci podręcznej DDR4, natomiast dynamiczny bufor SLC wynosi standardowo około 200 GB. Reszta danych poniżej:

Samsung SSD 980 PRO Kingston KC3000 ADATA XPG S70 Blade Pojemność 1000 GB 2000 GB 1000 GB 2000 GB 1000 GB 2000 GB Kontroler Samsung Elpis Phison PS5018-E18 InnoGrit IG5236 Interfejs PCI-Express 4.0 x4 PCI-Express 4.0 x4 PCI-Express 4.0 x4 Pamięci NAND 3D TLC 3D TLC 3D TLC Pamięć Cache 1024 MB 2048 MB 1024 MB 2048 MB 1024 MB 2048 MB Sekwencyjny Zapis 5000 MB/s 5000 MB/s 6000 MB/s 7000 MB/s 5500 MB/s 6400 MB/s Sekwencyjny Odczyt 7000 MB/s 7000 MB/s 7000 MB/s 7000 MB/s 7400 MB/s 7400 MB/s Zapis IOPS 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 720 000 740 000 Odczyt IOPS 1 000 000 1 000 000 900 000 1 000 000 350 000 650 000 Limit zapisów 600 TB 1300 TB 800 TB 1600 TB 740 TB 1500 TB Szyfrowanie AES 256-bit 256-bit 256-bit Współczynnik MTBF 1 500 000 godzin 1 800 000 godzin 2 000 000 godzin Gwarancja 60 miesięcy 60 miesięcy 60 miesięcy

Deklarowane transfery ADATA XPG Gammix S70 Blade 1 TB wynoszą maksymalnie 7400 MB/s dla odczytu oraz 5500 MB/s dla zapisu sekwencyjnego, stawiając recenzowany nośnik w czołówce modeli z interfejsem M.2 PCI-Express 4.0. Współczynnik IOPS 4K sięga w przypadku zapisu 720.000, niemniej dla odczytu wynosi skromne 350.000, które wydaje się jednak mocno niedoszacowane. Inne modele bazujące na kontrolerze InnoGrit IG5236 osiągały przecież nawet 800.000. Urządzenie może pochwalić się natomiast przyzwoitym limitem zapisów na poziomie 740 TB, obsługą szyfrowania AES 256-bit i pięcioletnią (ograniczoną przez TBW) gwarancją. W zestawie znajduje się jeden płaski radiator, który należy zamontować samodzielnie tj. przykleić za pomocą fabrycznie dostarczonego thermopada do awersu urządzenia. Nie jest on wymagany w przypadku posiadania własnych odpromiennika na płycie głównej, ale jednocześnie nie będzie z nim kolidował. Cena modelu o pojemności 1 TB wynosi aktualnie około 750 złotych.