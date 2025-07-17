Holograficzne kartridże HoloMem o pojemności 200 TB mogą zastąpić 70-letnią technologię taśm magnetycznych

Nowe podejście do archiwizacji danych może odmienić sposób, w jaki firmy i instytucje przechowują informacje przez dziesięciolecia. Brytyjski start-up rozwija technologię, która wykorzystuje światło i specjalne materiały do zapisu danych w trwałej formie. Całość działa z istniejącym sprzętem, co ułatwia wdrożenie. Zastosowanie tanich komponentów i odporność nośników na warunki zewnętrzne to tylko część z obietnic, które już teraz przyciągają uwagę branży.

Obecna technologia gromadzenia danych nie jest wystarczająca, aby sprostać potrzebom obecnego i przyszłego globalnego tworzenia danych. Potrzebna jest zmiana kategorii - Charlie Gale, współzałożyciel i CEO HoloMem.

Brytyjski startup HoloMem pracuje nad technologią mogącą zmienić sposób długoterminowego przechowywania danych w centrach danych na całym świecie. Firma została założona przez Charlie'ego Gale'a, byłego inżyniera firmy Dyson. Zajmują się w niej opracowaniem holograficznych kartridży o pojemności 200 TB, które mogą zastąpić tradycyjne taśmy magnetyczne Linear Tape-Open (LTO). Okazuje się, że rozwiązanie proponowane przez startup korzysta z tanich diod laserowych (kosztują one około 5 dolarów za sztukę), a także światłoczułych polimerów do tworzenia mikrohologramów w wielowarstwowej strukturze.

Technologia HoloMem różni się od wcześniejszych prób komercjalizacji holograficznego przechowywania danych tym, że wykorzystuje masowo produkowane komponenty zamiast kosztownych, specjalistycznych elementów przygotowywanych specjalnie dla danego systemu. Podczas gdy konkurencyjne rozwiązania takie jak Microsoft Project Silica używają szkła kwarcowego, a Cerabyte stosuje ceramiczne powłoki na szkle, HoloMem wykorzystuje światłoczułe polimery umieszczone pomiędzy przezroczystymi warstwami PET.

Wspomniana taśma w kartridżach ma długość 100 metrów, co jest niedużą wartością w porównaniu do kilometrowych taśm Linear Tape-Open 10. System oferują pracę w formacie Write-Once Read-Many (WORM) i żywotność przekraczającą 50 lat. Kolejną zaletą HoloDrive jest jego kompatybilność z istniejącymi systemami bibliotek taśmowych. Napędy HoloDrive mogą być instalowane jako półki w istniejących bibliotekach Linear Tape-Open bez konieczności zmian w oprogramowaniu sterującym. System prezentuje się jako standardowy napęd LTO, podczas gdy wykorzystuje technologię holograficzną. Taśmy magnetyczne wymagają kontrolowanego środowiska i są podatne na degradację danych. Holograficzne kartridże są odporne na impulsy elektromagnetyczne i mogą działać w temperaturach od -40 do +160 stopni Celsjusza.

HoloMem otrzymał już łącznie 900 tys. dolarów w postaci grantów od UK Research and Innovation i Innovate UK na rozwój technologii HoloDrive. Firma nawiązała partnerstwo z konsultantami TechRe, którzy będą testować prototypowe napędy w swoich centrach danych w Wielkiej Brytanii. Co ciekawe, informowaliśmy już o tym, że amerykańska agencja rezygnuje GSA z taśm magnetycznych, oszczędzając milion dolarów rocznie, co pokazuje rosnące zapotrzebowanie na alternatywne rozwiązania archiwizacyjne. Równocześnie Microsoft rozwija konkurencyjną technologię Project Silica wykorzystującą szkło kwarcowe do przechowywania danych przez tysiące lat. Przyszłość technologii HoloMem może obejmować wielokanałowe nagrywanie przy wykorzystaniu światła o różnej długości fal, co pozwoli na współistnienie vokseli w tej samej przestrzeni. Taka funkcjonalność mogłaby umożliwić programowe zwiększanie pojemności kartridży poprzez licencjonowanie dodatkowych kanałów, potencjalnie osiągając pojemności rzędu 4000 TB na pojedynczy kartridż. Firma złożyła już cztery patenty chroniące najważniejsze aspekty technologii, w tym moduł optyczny i sposób przechowywania holograficznych zbiorów danych w polimerach światłoczułych.

Źródło: HoloMem, Tom's Hardware, TechRadar