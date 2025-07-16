Zgłoś błąd
X
Zanim wyślesz zgłoszenie, upewnij się że przyczyną problemów nie jest dodatek blokujący reklamy.
Błędy w spisie treści artykułu zgłaszaj jako "błąd w TREŚCI".
Typ zgłoszenia
Treść zgłoszenia
Twój email (opcjonalnie)
Nie wypełniaj tego pola
Załóż konto
EnglishDeutschукраїнськийFrançaisEspañol中国
Start Aktualności Pamięci masowe

Koniec ery małych pojemności. Seagate wypuszcza 30 TB dyski twarde z laserową technologią HAMR dostępne za 600 dolarów

Maciej Lewczuk | 16-07-2025 14:00 |

Koniec ery małych pojemności. Seagate wypuszcza 30 TB dyski twarde z laserową technologią HAMR dostępne za 600 dolarówRynek przechowywania danych przeżywa rewolucję związaną z rosnącymi potrzebami systemów AI i lokalnymi centrami danych. Zapotrzebowanie na duże pojemności przy zachowaniu efektywności energetycznej wymusza na producentach wdrażanie nowych technologii. Seagate odpowiada na te wyzwania, wprowadzając zaawansowane metody magnetycznego zapisu danych, które mają znacząco zwiększyć gęstość przechowywania informacji.

Seagate planuje podwojenie gęstości pamięci co 30 miesięcy dzięki technologii HAMR, co ma pozwolić na osiągnięcie 100 TB do 2026 roku.

Koniec ery małych pojemności. Seagate wypuszcza 30 TB dyski twarde z laserową technologią HAMR dostępne za 600 dolarów [1]

Seagate 4 TB NVMe Expansion Card - oto pamięć dla konsol Xbox. W jej cenie kupisz... model Series S i kilka gier

Firma Seagate oficjalnie ogłosiła globalną dostępność dysków twardych o pojemności 30 TB z serii Exos M i IronWolf Pro. Nowe nośniki wykorzystują technologię Heat-Assisted Magnetic Recording (HAMR) bazującą na platformie Mozaic 3+, która po latach rozwoju w laboratoriach firmy trafia wreszcie do komercyjnej sprzedaży. Dyski dostępne są w sugerowanej cenie detalicznej 599,99 dolarów, dzięki czemu koszt za terabajt to około 20 dolarów. Technologia HAMR stanowi przełom w dziedzinie magnetycznego zapisu danych. Wykorzystuje precyzyjny laser do tymczasowego podgrzania powierzchni dysku podczas zapisu na czas krótszy niż nanosekunda. Pozwala to na znaczące zwiększenie gęstości powierzchniowej danych w porównaniu z konwencjonalnym Perpendicular Magnetic Recording. Seagate pracował nad tą technologią od 1998 roku, a teraz udostępnia ją na rynku konsumenckim.

Silicon Motion zaprezentuje kontroler SM8466 dla nośników SSD PCIe 6.0 na FMS 2025. Transfer danych nawet do 28 GB/s

Nowe dyski zachowują standardowy format 3,5 cala i wykorzystują interfejs SATA 6 Gb/s z wielosegmentowym cache o pojemności 512 MB. Exos M oferuje prędkość obrotową 7200 RPM i maksymalny ciągły transfer 275 MB/s, podczas gdy maksymalny pobór mocy wynosi 6,9 W w trybie średnim i 9,5 W przy maksymalnym obciążeniu. Seria charakteryzuje się trzykrotnie wyższą efektywnością energetyczną na terabajt w porównaniu z typowymi dyskami enterprise. Wskaźnik MTBF oszacowano na 2,5 miliona godzin i zaoferowano pięcioletnią gwarancję.

Koniec ery małych pojemności. Seagate wypuszcza 30 TB dyski twarde z laserową technologią HAMR dostępne za 600 dolarów [2]

Toshiba wprowadza dyski twarde o pojemności 24 TB dla systemów NAS. Nowe modele N300 i N300 Pro zaprojektowano do pracy 24/7

Wprowadzenie 30TB dysków odpowiada na niezwykle szybki wzrost zapotrzebowania na pamięć masową w centrach danych obsługujących aplikacje sztucznej inteligencji. Według prognoz McKinsey zapotrzebowanie na infrastrukturę centrów danych wzrośnie o 33 proc. rocznie między 2023 a 2030 rokiem. Goldman Sachs przewiduje wzrost zapotrzebowania na energię dla centrów danych o 165 proc. do końca dekady. W tym kontekście efektywne energetycznie rozwiązania Seagate nabierają szczególnego znaczenia. Seagate musi zmierzyć się z konkurencją Western Digital, które oferuje 32 TB dyski Ultrastar DC HC690 wykorzystujące technologię Shingled Magnetic Recording. Kalifornijska firma planuje również wprowadzenie własnych rozwiązań HAMR w ciągu najbliższych 1,5 roku. Rynek enterprise storage, wyceniany jest obecnie na 65 mld dolarów, ale do 2033 roku, przy rocznym wzroście 6,2 proc., ma osiągnąć 110 mld. Seagate ze swoją technologią Mozaic 3+ może zyskać przewagę konkurencyjną w tym szybko rozwijającym się i opłacalnym segmencie.

Koniec ery małych pojemności. Seagate wypuszcza 30 TB dyski twarde z laserową technologią HAMR dostępne za 600 dolarów [3]Koniec ery małych pojemności. Seagate wypuszcza 30 TB dyski twarde z laserową technologią HAMR dostępne za 600 dolarów [4]

Źródło: Seagate Technology
Bądź na bieżąco - obserwuj PurePC.pl na Google News
Tagi:
Zgłoś błąd

Powiązane publikacje

Seagate szykuje 50 TB dyski HAMR na platformie Mozaic 5. Gęstość zapisu przekroczy 5 TB na talerz

Seagate szykuje 50 TB dyski HAMR na platformie Mozaic 5. Gęstość zapisu przekroczy 5 TB na talerz

24
Dobre wieści dla rynku SSD? TrendForce przewiduje koniec niedoborów NAND Flash już w 2027 roku

Dobre wieści dla rynku SSD? TrendForce przewiduje koniec niedoborów NAND Flash już w 2027 roku

35
Samsung 990 - Pierwsze informacje o specyfikacji nowego dysku SSD, opartego na magistrali PCIe 4.0

Samsung 990 - Pierwsze informacje o specyfikacji nowego dysku SSD, opartego na magistrali PCIe 4.0

31
Samsung prezentuje pamięć UFS 5.0. Flagowe smartfony otrzymają potężny zastrzyk wydajności

Samsung prezentuje pamięć UFS 5.0. Flagowe smartfony otrzymają potężny zastrzyk wydajności

13
Budżetowy SSD z 2010 roku wytrzymał zapis jednego petabajta danych. Dysk przekroczył deklarowane TBW aż 25-krotnie

Budżetowy SSD z 2010 roku wytrzymał zapis jednego petabajta danych. Dysk przekroczył deklarowane TBW aż 25-krotnie

61
Liczba komentarzy: 61

Komentarze:

Załaduj komentarze

PurePC.pl to serwis informacyjny o nowinkach technologicznych, testach sprzętu, porównaniach, telefonach, najgorętszych grach oraz polecanych zestawach komputerowych.

Działamy nieprzerwanie od 2006 roku i wśród portali o tematyce IT jesteśmy jednym z liderów w branży, pozostając jednak w pełni medium niezależnym.

O portalu PurePC
Kontakt z namiRedakcja PurePCReklama u nasRegulaminEuropean Hardware Association
Najważniejsze
Zestawy komputeroweTesty i recenzjeSmartfony i tabletyNotebookiAktualnościPoradnikiForumTest prędkości łacza
Znajdź PurePC na
FacebookTwitterYoutubeRSS
Do góry

Copyright © 2006-2026 PurePC.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
x Wydawca serwisu PurePC.pl informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij zgadzam się, aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki.