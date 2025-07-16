Koniec ery małych pojemności. Seagate wypuszcza 30 TB dyski twarde z laserową technologią HAMR dostępne za 600 dolarów

Rynek przechowywania danych przeżywa rewolucję związaną z rosnącymi potrzebami systemów AI i lokalnymi centrami danych. Zapotrzebowanie na duże pojemności przy zachowaniu efektywności energetycznej wymusza na producentach wdrażanie nowych technologii. Seagate odpowiada na te wyzwania, wprowadzając zaawansowane metody magnetycznego zapisu danych, które mają znacząco zwiększyć gęstość przechowywania informacji.

Seagate planuje podwojenie gęstości pamięci co 30 miesięcy dzięki technologii HAMR, co ma pozwolić na osiągnięcie 100 TB do 2026 roku.

Firma Seagate oficjalnie ogłosiła globalną dostępność dysków twardych o pojemności 30 TB z serii Exos M i IronWolf Pro. Nowe nośniki wykorzystują technologię Heat-Assisted Magnetic Recording (HAMR) bazującą na platformie Mozaic 3+, która po latach rozwoju w laboratoriach firmy trafia wreszcie do komercyjnej sprzedaży. Dyski dostępne są w sugerowanej cenie detalicznej 599,99 dolarów, dzięki czemu koszt za terabajt to około 20 dolarów. Technologia HAMR stanowi przełom w dziedzinie magnetycznego zapisu danych. Wykorzystuje precyzyjny laser do tymczasowego podgrzania powierzchni dysku podczas zapisu na czas krótszy niż nanosekunda. Pozwala to na znaczące zwiększenie gęstości powierzchniowej danych w porównaniu z konwencjonalnym Perpendicular Magnetic Recording. Seagate pracował nad tą technologią od 1998 roku, a teraz udostępnia ją na rynku konsumenckim.

Nowe dyski zachowują standardowy format 3,5 cala i wykorzystują interfejs SATA 6 Gb/s z wielosegmentowym cache o pojemności 512 MB. Exos M oferuje prędkość obrotową 7200 RPM i maksymalny ciągły transfer 275 MB/s, podczas gdy maksymalny pobór mocy wynosi 6,9 W w trybie średnim i 9,5 W przy maksymalnym obciążeniu. Seria charakteryzuje się trzykrotnie wyższą efektywnością energetyczną na terabajt w porównaniu z typowymi dyskami enterprise. Wskaźnik MTBF oszacowano na 2,5 miliona godzin i zaoferowano pięcioletnią gwarancję.

Wprowadzenie 30TB dysków odpowiada na niezwykle szybki wzrost zapotrzebowania na pamięć masową w centrach danych obsługujących aplikacje sztucznej inteligencji. Według prognoz McKinsey zapotrzebowanie na infrastrukturę centrów danych wzrośnie o 33 proc. rocznie między 2023 a 2030 rokiem. Goldman Sachs przewiduje wzrost zapotrzebowania na energię dla centrów danych o 165 proc. do końca dekady. W tym kontekście efektywne energetycznie rozwiązania Seagate nabierają szczególnego znaczenia. Seagate musi zmierzyć się z konkurencją Western Digital, które oferuje 32 TB dyski Ultrastar DC HC690 wykorzystujące technologię Shingled Magnetic Recording. Kalifornijska firma planuje również wprowadzenie własnych rozwiązań HAMR w ciągu najbliższych 1,5 roku. Rynek enterprise storage, wyceniany jest obecnie na 65 mld dolarów, ale do 2033 roku, przy rocznym wzroście 6,2 proc., ma osiągnąć 110 mld. Seagate ze swoją technologią Mozaic 3+ może zyskać przewagę konkurencyjną w tym szybko rozwijającym się i opłacalnym segmencie.

Źródło: Seagate Technology