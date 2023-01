Western Digital Ultrastar DC HS760 - nowe dyski twarde z podwójnym aktuatorem. Na jaki poziom wydajności można liczyć?

Tradycyjne dyski twarde ewidentnie najlepsze lata mają już za sobą. Trzech ostatnich producentów tego typu urządzeń stara się jednak ciągle walczyć o swoich klientów. HDD sprawdzają się zwłaszcza tam, gdzie konieczne jest magazynowanie dużych ilości danych i to do tych zastosowań kierowana jest głównie najnowsza propozycja Western Digital. Amerykańska firma zaprezentowała dyski twarde Ultrastar DC HS760, które szybkością transferu danych są w stanie dorównać topowym nośnikom SATA SSD.

Napędy, o których mowa, mają pojemność 20 TB i charakteryzują się podwójnym aktuatorem. Jest to element, który ma za zadanie kierować zespołem ramienia głowicy. Pozwala to znacząco zwiększyć wydajność dysku twardego. Oba aktuatory, choć działają równolegle, to są od siebie niezależne. Zapis i odczyt danych prowadzony jest przez oba podzespoły jednocześnie. Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania przepustowość dysku ulega niemal podwojeniu i może konkurować z nośnikami SATA SSD. Dyski Ultrastar DC HS760 oferują możliwość transferu danych z szybkością nawet do 582 MB/s. Producent deklaruje, że urządzenia te, choć charakteryzują się wyższym poborem prądu niż HDD z pojedynczym aktuatorem, to są o 37% bardziej energooszczędne, niż w przypadku zastosowania dwóch tradycyjnych dysków twardych.

Nośniki Ultrastar DC HS760 korzystają z trzeciej generacji technologii OptiNAND, opracowanej przez Western Digital. Produkt został stworzony z myślą o centrach danych. Osoby chcące zainstalować taki dysk w komputerze osobistym, mogą się rozczarować, ponieważ korzysta on z interfejsu SAS oraz wymaga odpowiedniej konfiguracji po podłączeniu. Nie znamy jeszcze ceny nowych HDD, ale z racji dosyć innowacyjnej technologii, dużej pojemności i segmentu rynku, na który są celowane, można spodziewać się, że nie będzie ona niska.

HDD z dwoma aktuatorami, to rozwiązanie, które pozwala wyeliminować jeden z poważniejszych problemów tradycyjnych dysków twardych. W miarę wzrostu ich pojemności spada bowiem liczba IOPS na 1 TB danych, co zmniejsza wydajność centr danych. W teorii dwa aktuatory powinny znieść to ograniczenie. Podobne dyski ma w swojej ofercie także firma Seagate. HDD Exos 2X18 charakteryzują się porównywalnym poziomem wydajności, co ich odpowiedniki Western Digital i są dostępne w wariancie wykorzystującym magistralę SATA 6 Gb/s.

Źródło: Western Digital, Tom's Hardware