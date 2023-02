Silicon Motion opracowuje nowy kontroler SM2504XT dla nośników SSD zgodnych z interfejsem PCIe 5.0. Powinien być szybki i... chłodny

Choć wiele nowoczesnych platform komputerowych obsługuje już interfejs PCIe 5.0, to jednak minie jeszcze trochę czasu, nim komponenty w typowym PC wykorzystają jego możliwości. W końcu nośniki SSD wspierające ten standard nadal są niszą. Co więcej, zamiast mówić o ich wydajności, częściej wspomina się o ich temperaturach i nietypowych systemach chłodzenia. Na szczęście wygląda na to, że firma Silicon Motion ma już pomysł, jak rozwiązać ten problem.

Kontroler SM2504XT prawdopodobnie powstanie przy użyciu procesu technologicznego 7 nm. Problem tylko w tym, że ma być on dostępny dopiero we wrześniu 2023 roku, co może oznaczać, że minie jeszcze sporo czasu, nim doczekamy się sporego wyboru nowych dysków SSD zgodnych PCIe 5.0.

Aktualny wybór wśród kontrolerów dla nośników SSD PCIe 5.0 zgodnych z protokołem NVMe 2.0 nie jest zbyt duży. Producenci mają do wyboru układ Phison E26, jest także Silicon Motion SM2508 który trafi na pokład zapowiedzianego niedawno dysku Adata XPG, jednak są to moduły powstające w niezbyt nowej litografii 12 nm. Jak wskazują dane pochodzące z serwisu IT Home, firma Silicon Motion ma już w planach nowy 4-kanałowy kontroler SM2504XT, który będzie obsługiwał pamięć flash NAND o szybkości do 3600 MT/s, co stanowi krok naprzód w porównaniu z jakimkolwiek innym ogłoszonym kontrolerem NVMe 2.0.

Co również istotne, slajd sugeruje nam, że kontroler SM2504XT powstanie przy użyciu procesu technologicznego 7 nm (prawdopodobnie autorstwa TSMC), który powinien pomóc w zapewnieniu względnie niewysokich temperatur. Problem tylko w tym, że ma być on dostępny dopiero we wrześniu 2023 roku, co może oznaczać, że minie jeszcze sporo czasu, nim doczekamy się sporego wyboru chłodnych dysków SSD zgodnych PCIe 5.0. Możliwe, że w tej kwestii zmienią coś inni giganci (np. Samsung, Western Digital i Seagate), którzy nie zapowiedzieli jeszcze swoich nośników, aczkolwiek wszystko zmierza do tego, że znaczący postęp w tej kwestii zobaczymy dopiero w 2024 roku.

CFD Gaming PG5NFZ 2 TB z kontrolerem Phison PS5026-E26 - na ten moment jedyny konsumencki nośnik SSD PCIe 5.0 (dostępny jedynie w Japonii w cenie od ok. 377 dolarów)

Źródło: IT Home, Tom's Hardware, TechPowerUp