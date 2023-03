Backblaze prezentuje raport awaryjności SSD wykorzystywanych w centrach danych firmy. Wyniki mogą nieco rozczarować

Backblaze to amerykańska firma zajmująca się magazynowaniem danych w chmurze. Przedsiębiorstwo każdego roku publikuje raporty dotyczące awaryjności wykorzystywanych nośników pamięci. Obejmuje to zarówno tradycyjne dyski twarde, jak i napędy SSD. Pozornie może wydawać się, że HDD cechują się mniejszą trwałością od ich szybszych odpowiedników, jednak różnica nie jest duża, a na wyniki mógł wpłynąć szereg istotnych czynników.

Firma Backblaze opublikowała wskaźniki awaryjności wykorzystywanych przez siebie nośników SSD. Napędy poradziły sobie niewiele lepiej od tradycyjnych dysków twardych.

Nośniki SSD są wykorzystywane przez Backblaze głównie do bootowania serwerów pamięci masowej. Jak podaje raport, na koniec 2022 roku firma wykorzystywała łącznie 2906 egzemplarzy tego typu urządzeń. Spośród 13 użytkowanych modeli, większość to warianty przeznaczone na rynek konsumencki. W zestawieniu podano ich dokładną listę, liczbę, uśredniony wiek, a także współczynnik awaryjności w ujęciu rocznym (Annualized Failure Rate). Napędy SSD wypadły nieco lepiej niż HDD. Średni AFR wyniósł niespełna 1%, podczas gdy w przypadku dysków twardych mowa jest o 1,37%. Teoretycznie najgorzej spisały się SSD Western Digital Blue 250 GB (WDS250G2B0A) ze współczynnikiem AFR na poziomie 1,95%. W praktyce jednak awarię odniósł tylko jeden egzemplarz z 89. Kilka modeli nie uległo żadnym usterkom, ale na szczególne wyróżnienie zasługuje Dell BOSS VD, z racji na dużą ilość wykorzystywanych nośników tego typu i długi czas ich użytkowania. Jest to jednak rozwiązanie przeznaczone do zastosowań typowo serwerowych. Uwagę zwraca też całkowity brak nośników Samsunga, które zazwyczaj odznaczają się bardzo dobrą trwałością.



Zestawienie awaryjności nośników SSD za 2022 rok



Zestawienie awaryjności tradycyjnych HDD za 2022 rok

Do opublikowanych danych należy podchodzić ostrożnie z kilku powodów. Przede wszystkim ilość napędów SSD w obrębie poszczególnych modeli nie jest wyrównana, więc nie może być mowy o uzyskaniu w pełni wiarygodnych wyników. Ponadto niektóre SSD są wykorzystywane znacznie dłużej niż inne, zatem w naturalny sposób zwiększa to ryzyko wystąpienia jakiejś awarii. Jest też bardzo duże zróżnicowanie w pojemności poszczególnych modeli, co także może rzutować na otrzymane dane. Zestawiając je z rezultatami uzyskanymi przez HDD, należy także pamiętać o tym, że są one używane do innych celów. O ile dyski twarde służą zwykle do magazynowania danych klientów, to głównym zastosowaniem SSD jest bootowanie serwerów. Można zatem przypuszczać, że tradycyjne HDD podlegają dużo większym obciążeniom, a przez to są bardziej narażone na wszelkiego rodzaju awarie. Bardzo duże znaczenie ma też próba danych. W przypadku HDD jest nieporównywalnie większa.

Raportu nie należy traktować jako bezwzględnego wyznacznika awaryjności nośników. To bardziej szkic, który może przedstawiać pewien zarys problemu. Jeżeli uzyskane dane odpowiednio oddają jednak rzeczywistość, to oznaczałoby, że SSD cechują się niewiele lepszą trwałością od tradycyjnych HDD. W praktyce może nawet być nawet na odwrót, jeśli uwzględnimy wszystkie czynniki, które mogły mieć wpływ na rezultat końcowy. Nie powinno to jednak zniechęcać do ich zakupu. Są one bowiem dużo szybsze i cechują się większą odpornością na uszkodzenia typowo mechaniczne. Można też przypuszczać, że w miarę dalszego rozwoju technologii, będą stawały się coraz bardziej przystępne cenowo, aż do całkowitego wyparcia dysków twardych z rynku.

Źródło: Backblaze