Test dysku SSD Lexar NM710 - Szybki, tani i wytrzymały. Chyba niczego lepszego w takiej cenie nie dostaniecie

Ledwo zdążyłem skończyć testy dysków SSD Lexar NM800 PRO, wcześniej oddając recenzję Lexar NM760, a otrzymałem kolejny model plasujący się poniżej dwójki wymienionych. Producent nie zwalnia tempa i zamierza zaatakować wszystkie segmenty. Lexar NM710 będący następcą popularnego NM610 wykorzystuje niezbyt popularny kontroler Maxio plus pamięci 3D TLC NAND Longsys, jednak został bardzo atrakcyjnie wyceniony i teoretycznie powinien rozgromić klasową konkurencję. Przynajmniej na chwilę obecną nie znajdziecie szybszego nośnika, który dodatkowo okazuje się zaskakująco odporny na zapełnienie przestrzeni użytkowej. Czyżby Lexar NM710 miał poważnie namieszać na rynku pamięci masowych?

Autor: Sebastian Oktaba

Technologia SSD (Solid State Drive) jest starsza niż pozornie mogłoby się wydawać, bowiem pierwsze nośniki będące protoplastami obecnie dostępnych pojawiły się jeszcze przed procesorami Intel 286. Dlaczego warto posiadać SSD? Przewaga modeli półprzewodnikowych nad talerzowymi jest druzgocąca - urządzenia wykorzystujące pamięci Flash są bardziej wytrzymałe i bezszelestne ze względu na brak ruchomych elementów. Jednak co najważniejsze są znacznie wydajniejsze - zwłaszcza w przypadku operacji na małych czy bardzo małych plikach. Nośniki SSD wykorzystują cztery rodzaje modułów NAND Flash SLC, MLC, TLC i QLC - pierwsza dwójka występuje coraz rzadziej, a większość konsumenckich modeli bazuje na pozostałych układach. Kluczowymi czynnikami dla wydajności nośników są również kontroler i odpowiedni firmware, które wspólnymi siłami decydują o finalnej wydajności testowanych urządzeń.

Konkurencja go nienawidzi, znalazł bowiem sposób na dostarczenie nośnika SSD, który jest zaskakująco szybki i bardzo dobrze wyceniony. Jeśli będzie też odporny na zapełnienie, to może okazac się naprawdę spora niespodzianką...

Lexar NM710 bazuje na kontrolerze Maxio MAP1602A, producenta kojarzonego dotychczas ze słabymi konstrukcjami, jednak konsekwentnie usprawniającego swoje rozwiązania. Cztero-kanałowy układ sterujący Maxiotech wykonano w litografii 12 nm (TSMC), wykorzystując prawdopodobnie architekturę ARM Cortex-R5. Niewiele więcej wiadomo o specyfikacji kontrolera, poza obsługą ONFi5.0 / Toggle 5.0 oraz systemem inteligentnej wirtualnej pamięci podręcznej (HMB). Maxio MAP1602A był wykorzystywany w niezbyt popularnych nośnikach ACER Predator GM7 oraz Hikvision HikSemi C4000, więc prawdziwy chrzest bojowy przejdzie dopiero teraz. Zastosowane pamięci 3D TLC NAND o oznaczeniu RH14TAA1442256G pochodzą do Longsys, niemniej to prawdopodobnie przemianowane moduły Micron B47R posiadające 176-warstwową konstrukcję. Lexar NM710 jest modelem pozbawiony bufora pamięci DRAM.

Lexar NM800 PRO Lexar NM710 Pojemność 1000 GB 2000 GB 1000 GB 2000 GB Kontroler InnoGrit IG5236 Maxio MAP1602A Interfejs PCI-Express 4.0 x4 PCI-Express 4.0 x4 Pamięć NAND 3D TLC 3D TLC Pamięć Cache 1024 MB 2048 MB - - Zapis sekwencyjny 6300 MB/s 6500 MB/s 4500 MB/s 4500 MB/s Odczyt sekwencyjny 7500 MB/s 7500 MB/S 5000 MB/s 4850 MB/s Zapis IOPS 1 100 000 1 200 000 - - Odczyt IOPS 1 000 000 1 300 000 - - Limit zapisów 1000 TB 2000 TB 600 TB 1200 TB Szyfrowanie AES 256-bit - Szacunkowe MTBF 1 500 000 godzin 1 500 000 godzin Gwarancja 60 miesięcy 60 miesięcy

Deklarowane transfery dla nośników Lexar NM710 wynoszą 4850-5000 MB/s w przypadku odczytu i 4500 GB/s w przypadku zapisu, niemniej teoretycznie możliwości kontrolera Maxio MAP1602A okazują się znacznie większe, sięgając nawet 7200/6500 GB/s. Producent najwidoczniej celowo ograniczył parametry urządzenia, niemniej nawet zaproponowane transfery oznaczają absolutnie najszybszy nośnik w swojej kategorii cenowej. Najbliższy godny konkurent to Crucial P3 Plus, aczkolwiek pozostali rywale pracują jeszcze z interfejsem PCI-Express 3.0 x4 - ADATA Legend 750, Crucial P2, budżetówki od Silicon Power czy Apacer. Trochę zaskakuje jednak brak informacji odnośnie współczynnika IOPS, bowiem kontroler teoretycznie wykonuje milion operacji w zapisie i odczycie, więc papierowa specyfikacja wstydu nie przynosi. Nośniki objęto 5-letnią gwarancją do 600/1200 TBW, czyli przyzwoicie niemniej bez rewelacji.