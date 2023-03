Pure Storage zapowiada nośniki SSD o imponującej pojemności 300 TB. Mają zadebiutować do 2026 roku

W ostatnich latach nastąpił niesamowity rozwój technologii wykorzystywanych do produkcji nośników SSD. Tego typu rozwiązania są coraz lepiej dostępne dla przeciętnych konsumentów, wypierając z użytku tradycyjne dyski twarde. Istnieje pewien segment rynku SSD, w którym postęp jest jeszcze szybszy. Chodzi tutaj o magazyny danych firmy Pure Storage. Firma postawiła sobie za cel osiągnięcie do 2026 roku granicy 300 TB pojemności w swoich modułach SSD.

Firma Pure Storage zapowiada wprowadzenie do swojej oferty nośników SSD o pojemności nawet 300 TB. Będą to produkty przeznaczone do rozwiązań autorskich przedsiębiorstwa, ale można spodziewać się, że postęp przełoży się także na rynek konsumencki.

Mowa jest tutaj o rozwiązaniach typu DirectFlash Module (DFM), które wykorzystywane są w magazynach danych FlashArray oraz FlashBlade. Choć charakterystyka nośników jest zbliżona do rozwiązań przeznaczonych na szeroki rynek konsumencki, to takie moduły przeznaczone są wyłącznie do produktów firmy Pure Storage. Korzystają ze spersonalizowanego oprogramowania i specjalnych kontrolerów przeznaczonych do zastosowań korporacyjnych. Moduły wykorzystują pamięć NAND typu 3D TLC lub 3D QLC. Przedsiębiorstwo nie zdradza jednak informacji, czy stosuje jakieś specjalne techniki optymalizujące upakowanie pamięci w swoich produktach, w celu zwiększenia ich pojemności.

Osiągnięcie poziomu 300 TB w przeciągu nadchodzących trzech lat ma być możliwe między innymi dzięki lepszemu zagęszczeniu pamięci 3D NAND w urządzeniach amerykańskiej firmy. O ile obecnie liczba ich warstw nie przekracza 160, to w przeciągu pięciu lat ma osiągnąć poziom aż 500. Przełoży się to oczywiście bezpośrednio na pojemność nośników, ale prawdopodobnie nie będzie wystarczające do osiągnięcia wyznaczonej granicy. Konieczne zatem stanie się poszukanie innych rozwiązań, wśród których wymienia się na przykład spersonalizowaną metodę upakowania w nośnikach większej ilości modułów z pamięcią 3D NAND, czy nawet zwiększenie fizycznych rozmiarów napędów.

Oczekiwany wynik 300 TB jest tym bardziej imponujący, że obecnie przedsiębiorstwo ma w ofercie moduły DFM o pojemności "zaledwie" 24 i 48 TB. Byłby to zatem bardzo imponujący krok naprzód. Warto zaznaczyć, że postęp w zakresie pojemności urządzeń niestandardowych, przełoży się także wcześniej czy później na pojemność nośników dostępnych na szerokim rynku konsumenckim. Wiele wskazuje na to, że w nadchodzących latach tradycyjne dyski twarde zostaną niemal całkowicie wyparte z użytku. Ceny napędów SSD w przeliczeniu na 1 GB są bowiem coraz przystępniejsze, a ich wydajność jest w większości przypadków nieporównywalnie lepsza od zwykłych HDD.

Źródło: Tom's Hardware