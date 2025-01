Najlepszy okres na zakup SSD jest właśnie teraz. Szykują się zmiany na rynku, które będą miały długofalowe konsekwencje

Powoli zbliżamy się do momentu, w którym to obecne bardzo korzystne ceny nośników półprzewodnikowych, a także innych urządzeń pamięci masowej wyposażonych w pamięci NAND flash zaczną wzrastać. Przez długi okres czasu mogliśmy - i na tę chwilę nadal możemy - cieszyć się z bardzo tanich zakupów wspomnianych pamięci. Cała sytuacja jest spowodowana mniejszym zapotrzebowaniem oraz sporymi nadwyżkami nośników. Trend jednak zaczyna się gwałtownie zmieniać.

Najnowszy raport TrendForce dotyczący pamięci NAND flash wskazuje, że już niebawem nie kupimy nośników, które je wykorzystują, w tak korzystnych kwotach, jak do tej pory. Koniec roku przyniesie lekki wzrost cen.

Na początku można wspomnieć, że wiele firm, które zajmują się produkcją pamięci NAND flash, w ostatnim czasie musiało się zmagać z bardzo niskim popytem, a co za tym idzie - ze sprzedażą nośników w kwocie tylko trochę wyższej od kosztów produkcji. Sytuacja ta odbiła się bardzo negatywnym echem i sporo się mówiło o upadku niektórych z nich. Samsung ogłosił, że od września 2023 roku ogranicza produkcję omawianych pamięci aż o 50%, ponieważ skupia się teraz na takich, które składają się z mniejszej liczby warstw niż 128. Oczekuje się, że inne firmy poczynią te same kroki i już niebawem doczekamy się stabilizacji cen pamięci NAND flash, a niewykluczone jest, że wzrosną one nawet o 5% w czwartym kwartale 2023 roku.

Będzie to prawdopodobnie pierwszy okres, w którym ceny nośników zaczną odbijać się od dna, ponieważ wykorzystane zostaną obecne zapasy tytułowych pamięci, a ich cena również nie powinna być już tak niska. Jak słusznie zauważył dostawca informacji TrendForce, aby ta perspektywa została utrzymana, potrzebne jest stałe ograniczenie produkcji pamięci oraz większe zapotrzebowanie na nie przez przedsiębiorstwa. Całkiem możliwe, że mamy aktualnie najlepszy czas na zakup nośników, gdyż sprzedawane są one w naprawdę przystępnych cenach i koniec takiej sytuacji zdaje się nieubłaganie zbliżać. Jak dalece te przypuszczenia okażą się prawdziwe? Przekonamy się już niebawem.

Źródło: TrendForce