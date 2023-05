Phison Electronics - szef firmy komentuje spadające ceny pamięci NAND flash. Niewykluczone bankructwa w branży

Phison Electronics to tajwańska firma zajmująca się przede wszystkim dostarczaniem kontrolerów do nośników NAND flash. Ostatnie miesiące nie są dla branży zbyt udane. Spada globalny popyt, zapasy pamięci są na wysokim poziomie, a producenci tną produkcję tego typu sprzętu. Wiele wskazuje na to, że sytuacja w krótkiej perspektywie czasowej nie poprawi się. Jak twierdzi szef Phison, spadające ceny mogą mieć bardzo negatywny wpływ na kondycję dostawców.

Szef Phison Electronics ostrzega, że dalsze obniżki cen pamięci NAND flash mogą doprowadzić do bankructwa niektórych dostawców. Jednocześnie firma zapowiada dalsze inwestycje w badania i rozwój.

Khein-Seng Pua podczas swojej ostatniej konferencji stwierdził wprost, że dalsze obniżki cen pamięci NAND flash mogą być niewykonalne. Jeżeli nie dojdzie w najbliższych miesiącach do odbicia rynku, może to doprowadzić do bankructw dostawców tego typu rozwiązań. Szef Phison nie sprecyzował jednak, czy chodzi tu producentów samej pamięci, czy też na przykład dostawców gotowych nośników SSD. Ceny NAND flash w krótszej perspektywie czasowej będą najprawdopodobniej dalej spadały. Zablokowanie procesu może nie być możliwe w obecnych warunkach rynkowych. Na przeszkodzie stoi przede wszystkim spadający popyt i pełne magazyny. Według dostępnych szacunków najwięksi producenci pamięci 3D NAND stracili na ostatnich zawirowaniach rynkowych łącznie 10 mld dolarów.

Phison zapowiedział też dalszy rozwój kontrolerów pamięci. Pomimo obecnych problemów, tajwańska firma nie zamierza ograniczać nakładów na badania i rozwój, które mają stanowić ponad 80% wydatków w ramach rocznego budżetu. Szef przedsiębiorstwa spodziewa się także dalszych cięć produkcji. Postrzega przy tym decyzję firmy Micron o wstrzymaniu dalszych obniżek cen, jako część wspólnego wysiłku mającego na celu stabilizację rynku. Pua prognozuje, że drugi kwartał będzie ciężki dla dostawców NAND, ale później sytuacja powinna zacząć się poprawiać. Oczywiście obniżki cen są korzystne z perspektywy klientów, ale jeśli w wyniku całego procesu dojdzie do bankructw, to efektem może być zmniejszenie konkurencyjności, na którym ostatecznie konsumenci stracą.

Źródło: Tom's Hardware