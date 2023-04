Samsung mocno obniża produkcję pamięci RAM i NAND flash. Głównym powodem wyraźnie niższe zapotrzebowanie

Obecna sytuacja globalnego rynku technologicznego jest daleka od ideału. Wpływa to bezpośrednio na decyzje podejmowane przez największych producentów sprzętu. Samsung właśnie ogłosił znaczące cięcia w produkcji pamięci RAM i NAND flash. Choć brakuje informacji, jakie dokładnie rodzaje towarów obejmie redukcja, to można podejrzewać, że ucierpi zwłaszcza podaż chipów do modułów DDR4, które są stopniowo wypierane przez nowsze DDR5.

Samsung ogłosił znaczące zmniejszenie produkcji pamięci RAM i NAND flash. Jest to odpowiedź na spadek zapotrzebowania spowodowany dużymi zapasami magazynowymi oraz lepszymi cenami konkurencyjnych rozwiązań.

Najnowsze doniesienia wskazują, że Samsung odnotował 30% spadek zamówień na pamięć w pierwszym kwartale bieżącego roku. Dodatkowo problemem jest aktualna podaż tego typu komponentów. Obecne zapasy magazynowe koreańskiego producenta mają przewyższać popyt o 21 tygodni. Nic zatem dziwnego, że Samsung zdecydował się na dosyć drastyczne kroki. To pierwsza redukcja produkcji firmy od 27 lat i wpisuje się w obowiązujący obecnie na rynku trend. Wśród głównych przyczyn problemów z dostawami kolejnych jednostek pamięci przedsiębiorstwa, podaje się chęć wyzbycia zapasów magazynowych przez jej klientów oraz obniżki cen ze strony konkurentów.

Z racji posiadania dużych rezerw, wzrost cen RAM-u i produktów bazujących na pamięci NAND flash nie nastąpi od razu. Znaczących zmian należy spodziewać się dopiero po kilku miesiącach, kiedy podaż będzie wyrównywała się powoli z aktualnym popytem. Samsung nie ogłosił wprost, że obniżenie produkcji będzie dotyczyło przede wszystkim pamięci DDR4, ale takie są powszechne oczekiwania rynkowe. Można zatem przypuszczać, że obecnie jest najlepszy moment na zakup tego typu modułów. Odbicie cen prognozowane jest wstępnie na trzeci kwartał 2023 roku, przy założeniu, że w gospodarce światowej nie pojawią się żadne znaczące czynniki mogące mieć na nie wpływ.

Źródło: Tom's Hardware