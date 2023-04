Samsung i AMD odnawiają umowę dotyczącą przeniesienia układów Radeon na przyszłe platformy mobilne

W 2019 roku firmy Samsung i AMD podpisały umowę, w ramach której zobowiązały się do wspólnego przeniesienia rozwiązań graficznych znanych z kart Radeon na platformy mobilne. Efektem tej współpracy został procesor Exynos 2200 z grafiką Xclipse 920, jednak cały układ okazał się dosyć rozczarowujący i w efekcie nie słyszeliśmy później o dalszych próbach przeniesienia architektury RDNA do chipów mobilnych. Aż do teraz.

Choć nie zdradzono żadnych szczegółów umowy, to jednak możemy się spodziewać, że Exynos 2200 nie pozostanie długo jedynym owocem współpracy obu producentów.

Pierwsza umowa podpisana przez obie firmy w 2019 roku właśnie się zakończyła. Mimo to Samsung i AMD uważają, że w przestrzeni mobilnej nadal jest miejsce na grafikę RDNA, dlatego obaj giganci ogłosili przedłużenie wspomnianej umowy licencyjnej na nieujawniony okres czasu. Choć nie zdradzono żadnych szczegółów, to jednak możemy się spodziewać, że Exynos 2200 nie pozostanie długo jedynym owocem współpracy obu producentów. Jak mówi Seogjun Lee, wiceprezes wykonawczy ds. rozwoju procesorów aplikacji (AP) w firmie Samsung: "Opierając się na naszym technologicznym know-how w zakresie projektowania rozwiązań o bardzo niskim zużyciu energii, będziemy nadal wprowadzać innowacje w mobilnej przestrzeni graficznej". David Wang, starszy wiceprezes Radeon Technologies Group w AMD dodaje: "Przedłużenie naszej współpracy z firmą Samsung jest świadectwem naszego silnego partnerstwa technologicznego i zaangażowania w zapewnianie użytkownikom urządzeń mobilnych jak najlepszych wrażeń".

Warto przypomnieć, że grafika Xclipse 920 z Exynosa 2200 jako pierwsza zapewniła sprzętowe wsparcie ray tracingu na urządzeniach mobilnych, jednak koniec końców jej wyniki wydajności okazały się nieco rozczarowujące. Co więcej, wspomniany SoC nie doczekał się następcy i w tym roku wszystkie flagowce południowokoreańskiego giganta bazują na układzie Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Wygląda jednak na to, że w przyszłości doczekamy się zapowiedzi kolejnego Exynosa z grafiką AMD. Niedawno pojawiły się nawet przecieki, jakoby przyszłoroczne modele Galaxy S24 miały otrzymać Exynosa 2400, jednak póki co jest za jeszcze wcześnie, by je potwierdzić lub kategorycznie zdementować.

