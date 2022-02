Exynos 2200 vs Snapdragon 8 Gen 1: jak prezentują się różnice pomiędzy wydajnością SoC w Samsungach Galaxy S22?

W bazie benchmarku Geekbench 5, którego zadaniem jest test wydajności procesorów są już obecne wyniki dla flagowych jednostek Samsung Exynos 2200 oraz Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Obydwa układy trafią do serii Smartfonów Samsung Galaxy S22, których premierę zaplanowano na 9 lutego 2022 roku. Okazuje się, że obydwa SoC cechuje dość zbliżony poziom wydajności z nieznaczną różnicą na korzyść Snapdragona. W teorii może to oznaczać, że regionalne wersje sztandarowych modeli południowokoreańskiego producenta będzie cechować zbliżona sprawność. Praktyka może pokazać coś innego. Wszystko rozbija się o GPU. W Exynosie 2200 zostanie bowiem wykorzystana grafika AMD RDNA 2 z obsługą ray tracingu. To zmienia zasady gry, dosłownie.

Dzięki danym z bazy Geekbench 5 możemy porównać wydajność procesorów Samsung Exynos 2200 oraz Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 mających znaleźć zastosowanie w smartfonach Samsung Galaxy S22.

Zacznijmy od chipu Exynos 2200. Jednostka wykonana w 4 nm procesie technologicznym składa się z pojedynczego rdzenia Cortex-X2m, trzech rdzeni Cortex-A710 oraz czterech rdzeni Cortex-A510. W Geekbench 5 SoC osiągnął wynik 1168 i 1151 punktów w teście pracy jednordzeniowej oraz 3508 i 3205 w przypadku pracy wielordzeniowej. Jak poradził sobie Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1? Tutaj udało się zdobyć 1220 i 1228 punktów (w teście jednego rdzenia) oraz 3245 i 3306 w opcji wielordzeniowej. Różnice są więc niewielkie, a końcowa wydajność może zależeć od optymalizacji i konkretnych warunków pracy. Jest jeszcze jeden czynnik, który będzie miał wpływ na pracę urządzeń.

Chodzi o GPU. W jednostce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 pojawi się grafika Adreno 730, natomiast Samsung Exynos 2200 będzie pracować pod kontrolą AMD RDNA – Xclipce 920. Drugie ze wspomnianych układów zapewni sprzętową akcelerację ray tracing oraz cieniowanie o zmiennej szybkości (VRS). Biorąc pod uwagę doświadczenie AMD, efekty rzeczonej współpracy mogą przynieść wymierne korzyści dla jednostki obliczeniowej zastosowanej w smartfonach serii Samsung Galaxy S22. Pozostaje nam czekać na możliwość własnoręcznego przetestowania nadchodzących urządzeń.

Samsung Exynos 2200 w Geekbench 5.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 w Geekbench 5.

Źródło: Notebookcheck, Geekbench, PhoneArena