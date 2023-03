Samsung zapowiada wprowadzenie na rynek nośników SSD o gigantycznej pojemności. Nie stanie się to jednak szybko

Postęp technologiczny na rynku nośników SSD jest bardzo widoczny. Do sprzedaży trafiają napędy o coraz większej pojemności, przy jednocześnie spadających cenach w przeliczeniu na 1 GB. Trend ten zostanie w przyszłości podtrzymany. Jak zapowiada firma Samsung, w przeciągu dekady dokona się nieprawdopodobny skok technologiczny, który umożliwi wypuszczenie na rynek nośników o gigantycznej, jak na dzisiejsze standardy, pojemności.

Samsung zapowiedział, że w przyszłej dekadzie nośniki SSD osiągną zawrotną pojemność 1 petabajta. Postęp będzie możliwy dzięki fizycznemu i logicznemu skalowaniu pamięci 3D NAND.

Na chińskim szczycie poświęconym rynkowi pamięci flash (China Flash Memory Market Summit) koreańska firma podzieliła się swoimi prognozami dotyczącymi tego typu napędów. Technologia wykorzystywana przez Samsung nieustannie się rozwija. Dochodzi zarówno do fizycznego, jak i logicznego skalowania pamięci 3D NAND, co oznacza zmniejszające się stopniowo rozmiary komórek, wzrastającą liczbę ich warstw, a także rosnącą liczbę bitów, które pojedyncza komórka jest w stanie pomieścić. Mamy zatem do czynienia z sytuacją kilkutorowego wzrostu pojemności. To przyspiesza znacząco postęp w rozwoju SSD. Firma Samsung zapowiedziała, że w przyszłej dekadzie osiągnięty zostanie poziom 1 petabajta (1024 terabajtów) danych w pojedynczym napędzie. Jest to prawdopodobnie pierwsza publiczna prognoza pojawienia się tak pojemnych nośników pamięci, ogłoszona przez potentata branży technologicznej.

Choć na razie jest to wartość niewyobrażalna, to koreańska firma już w 2021 roku zaprezentowała prototyp urządzenia o pojemności 128 TB, bazującego na pamięci 3D QLC NAND. Choć jeszcze nie wszedł do produkcji masowej, to i tak wartość ta jest dosyć imponująca. Jest prawdopodobne, że w przeciągu 10-15 lat uda się tę wartość zwielokrotnić. Stosunkowo niedawno informowaliśmy także o firmie Pure Storage, która zapowiedziała, że do 2026 roku wprowadzi do swoich magazynów danych moduły o pojemności 300 TB. Samsung przyznaje, że do osiągnięcia wyznaczonych przez siebie planów niezbędne okażą się innowacyjne rozwiązania. Choć koreańska firma nie jest obecnie najgłośniejszym adwokatem logicznego skalowania pamięci, to będzie musiała po to rozwiązanie sięgnąć na szerszą skalę, jeśli chce zrealizować swoje zapowiedzi. Podczas wystąpienia przedstawiciela Samsunga w trakcie chińskiego szczytu zabrakło szczegółów technicznych, ale biorąc pod uwagę postęp, jaki dokonuje się w zakresie nośników SSD, te ambitne plany wydają się możliwe do zrealizowania.

Źródło: Tom's Hardware