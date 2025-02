Samsung przygotowuje się do debiutu pamięci QLC NAND flash o największym zagęszczeniu komórek w branży

Firma Samsung jest jednym z największych producentów pamięci NAND flash. Nie dziwi zatem, że ma także potencjał, by wprowadzać na rynek najbardziej zaawansowane technologie w tej branży. Rynek oczekuje dostępności nośników o coraz większej pojemności, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniej szybkości działania sprzętu. Takim rozwiązaniem będzie prawdopodobnie pamięć QLC 3D NAND V9, która powinna zadebiutować jeszcze w tym roku.

Jeszcze w tym roku powinna zadebiutować na rynku 280-warstwowa pamięć QLC 3D NAND V9 firmy Samsung. Będzie cechowała się największym zagęszczeniem komórek na rynku.

Cechą charakterystyczną rozwiązania Samsunga będzie zarówno duża liczba warstw, jak i zagęszczenie komórek pamięci. Ciekawostką jest fakt, że w obecnej chwili palmę pierwszeństwa w drugiej z wymienionych kategorii dzierży chińskie YMTC. Firma ma w swojej ofercie pamięć QLC NAND flash o zagęszczeniu 20,62 Gb/mm². Najnowsze rozwiązanie Samsunga z wynikiem 28,5 Gb/mm² wyraźnie wyprzedza zaś zarówno dokonania przedsiębiorstwa z Państwa Środka, jak i pozostałych konkurentów. Pamięć QLC NAND V9 cechowała się będzie 280-warstwami, co da Samsungowi pierwsze miejsce także w tej kategorii.

Warto zaznaczyć, że tak duże zagęszczenie pamięci nie odbije się negatywnie na jej szybkości. Ma ona oferować maksymalny transfer danych na poziomie 3,2 Gb/s na chip. Konkurencyjne produkty wykorzystujące pamięć QLC zazwyczaj oferują 2,4 Gb/s na chip, zatem wiele wskazuje na to, że także w tym przypadku Samsung będzie liderem. Trzeba być jednak ostrożnym w kwestii tego, czy pozwoli to na szersze wykorzystywanie pamięci QLC NAND flash w nośnikach SSD M.2 NVMe. W przypadku najwyżej pozycjonowanych dysków, działających w oparciu o złącze PCIe 5.0, jest to ciągle mało prawdopodobne, ale QLC V9 może trafić do tańszego sprzętu. Pamięć ta otwiera też teoretycznie drogę do konsumenckich nośników SSD o pojemności przekraczającej 8 TB.

Źródło: Tom's Hardware